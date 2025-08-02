Возьмут к зиме? На Украине предрекли падение Киева

В начале СВО российские войска стремительным марш-броском из Белоруссии достигли Киева и закрепились в его пригороде. Тогда западные СМИ писали об этом чуть ли не как о кинжале, прижатом к горлу украинской власти. С учетом сегодняшней встречи президентов России и Белоруссии на Валааме, а также установившегося в войне преимущества нашей армии, перспектива открытия нового фронта на северном направлении может быть не такой уж и фантастичной. В любом случае, повестка закрытой части переговоров двух лидеров останется неизвестной.