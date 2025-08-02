Возьмут к зиме? На Украине предрекли падение Киева

Украинский волонтер Мария Берлинская бьет тревогу и призывает к срочным реформам в ВСУ. Иначе дни Киева сочтены, прочит она очередное военное поражение украинским генералам. О перспективах нового наступления на столицу Украины и причем здесь переговоры Путина и Лукашенко в Карелии, aif.ru рассказал военный аналитик Алексей Леонков.
Преследует личные цели
Берлинская утверждает, что украинская армия на грани краха из-за высоких потерь и дефицита личного состава. По ее мнению, в перспективе нескольких месяцев это может привести к прорыву российских войск в сердце Украины.
«Пока мы считаем, сколько депутатов меняют позицию за неделю. Пора считать, сколько депутатов останутся в Киеве, когда враг снова будет стоять под столицей. Если мы ничего не изменим, это вполне может произойти уже этой зимой», — написала волонтер в своем Telegram-канале.
По мнению Алексея Леонкова, говорить о выходе российской армии к украинской столице, и тем более об окружении Киева или его штурме, преждевременно. «Такие прогнозы — это как вилами по воде говорят, их всегда очень много», — подчеркнул эксперт. Заявление Берлинской нужно интерпретировать как попытку вызвать жалость у западных спонсоров с помощью алармистских постов, нагнетающих истерию, считает Леонков.
«Они пытаются играть на страхе: что вот, смотрите, у Украины все плохо, срочно нужна дополнительная помощь от Европы. Эти пораженческие тезисы балансируются, с другой стороны, бравурными какими-то заявлениями, чтобы на Западе веру в Киев все-таки не теряли: например, часто любят говорить, что ВСУ успешно сдерживает наступление России, несмотря на нехватку людей. Слова Берлинской — не аналитика, а в чистом виде пропагандистская уловка», — обращает внимание эксперт.
Можем повторить?
В начале СВО российские войска стремительным марш-броском из Белоруссии достигли Киева и закрепились в его пригороде. Тогда западные СМИ писали об этом чуть ли не как о кинжале, прижатом к горлу украинской власти. С учетом сегодняшней встречи президентов России и Белоруссии на Валааме, а также установившегося в войне преимущества нашей армии, перспектива открытия нового фронта на северном направлении может быть не такой уж и фантастичной. В любом случае, повестка закрытой части переговоров двух лидеров останется неизвестной.
По мнению Леонкова, повторение блицкрига 2022 года вполне может обсуждаться. «Исключать такой вариант не стоит. Договор о всеобъемлющем стратегическом партнерстве, подписанный с Белоруссией, позволяет использовать ее территорию для наступательных операций, в том числе на Украине. Конечно, это невозможно без переговоров и согласия нашего союзника. Белорусскую армию в этом случае привлекать к участию в боевых действиях не будут», — предупредил эксперт.