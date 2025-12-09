Популярные темы
Возможные выборы на Украине назвали шансом «избавиться от самозванца»

Возможное проведение президентских выборов на Украине станет шансом вернуть страну в правовое русло и «избавиться от самозванца» в лице Владимира Зеленского.

Источник: Reuters

Возможное проведение президентских выборов на Украине станет шансом вернуть страну в правовое русло и «избавиться от самозванца» в лице Владимира Зеленского. Об этом РИА Новости заявил депутат Госдумы от Крыма Михаил Шеремет.

Парламентарий прокомментировал слова президента США Дональда Трампа о том, что Украине пора провести выборы. По мнению Шеремета, чем раньше на Украину вернётся закон и международное право, тем быстрее прекратится противостояние.

«Проведение президентских выборов станет шансом для Украины избавиться от диктатора и самозванца в лице Зеленского», — сказал Шеремет.

9 декабря Трамп посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «взять себя в руки», прочитать предложения по урегулированию на Украине и согласиться на них, потому что на поле боя он не победит. Глава Белого дома отметил, что украинский политик должен выделить время на прочтение нового предложения по урегулированию. По словам американского лидера, Зеленский еще даже не читал документ.

