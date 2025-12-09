Возможные выборы на Украине назвали шансом «избавиться от самозванца»

9 декабря Трамп посоветовал украинскому коллеге Владимиру Зеленскому «взять себя в руки», прочитать предложения по урегулированию на Украине и согласиться на них, потому что на поле боя он не победит. Глава Белого дома отметил, что украинский политик должен выделить время на прочтение нового предложения по урегулированию. По словам американского лидера, Зеленский еще даже не читал документ.