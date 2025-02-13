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Возможно, вы неправильно стирали вещи: вот как нужно это делать

Рассказываем, как правильно стирать одежду и насколько часто это надо делать.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Многие из нас привыкли кидать в стиральную машину вещи после того, как надели их два три раза. Однако, по данным Агентства по экологическому переходу, правда в том, что мы, вероятно, стираем одежду гораздо чаще, чем это действительно нужно. Об этом пишет Independent.

Слишком частая стирка может принести нашей одежде больше вреда, чем пользы. Дело не только в том, что, например, белые вещи могут стать розовыми из-за попавшего в барабан машины красного носка или значительно уменьшиться в размерах.

Частая стирка ухудшает качество тканей, вызывая усадку и структурные повреждения, что приводит к сокращению срока службы одежды. Специалисты советуют привлекать к проверку вещей свой нос: если они пахнут свежестью и на них нет пятен, значит, их можно убрать в шкаф.

Если вы не работаете в грязных условиях и не проливаете что-то на одежду, а также регулярно стираете вещи и пользуетесь дезодорантом, вы сможете носить одежду как минимум два раза, прежде чем ее нужно будет постирать.

Очевидным исключением является нижнее белье, так как оно впитывает больше всего кожного жира, пота и влаги. Его нужно стирать регулярно. А вот такую одежду, как джемперы и кардиганы, часто можно носить от четырех до пяти раз, если надеть что-то под них.

Спортивную одежду Агентство по экологическому переходу советует стирать после того, как вы наденете ее три раза, однако специалист по уборке Хайди Филлипс, как и, скорее всего вы, с этим не согласен. По его словам, такие вещи необходимо чистить после каждой носки. «Это не только потому, что мы больше потеем во время тренировок, но и потому, что эта одежда специально изготовлена из синтетических материалов, предназначенных для впитывания пота и сохранения прохлады в одежде», — прокомментировал он.

Экологическая сторона вопроса

Каждый год стиральные машины выбрасывают в атмосферу около 62 миллионов тонн эквивалента углекислого газа в виде парниковых газов по всему миру.

Углеродный след — не единственная проблема. Когда мы загружаем стирку в машину и запускаем цикл, трение в барабане приводит к тому, что с одежды осыпаются микроволокна. Исследования показали, что вещи из полиэстера, флиса и акрила при стирке выделяют наибольшее количество таких волокон.

Волокна микропластика настолько малы, что часто минуют очистные сооружения и попадают в реки и океаны, нанося вред морской флоре и фауне.

Кроме того, моющие средства также оказывают значительное воздействие на окружающую среду. Многие из них содержат фосфаты, поверхностно-активные вещества и оптические отбеливатели, которые могут привести к эвтрофикации водных систем. Проще говоря, это процесс, который происходит, когда в водоеме повышается уровень определенных питательных веществ, что приводит к чрезмерному росту растений и водорослей. При их разложении выделяется больше углекислого газа.

Проветривание одежды, которую вы уже носили, может быть простым и экологичным способом освежить ее, а точечная чистка грязных пятен — эффективной альтернативой стирке всей вещи.

Ранее рассказали, как часто нужно стирать полотенца.