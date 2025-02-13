Возможно, вы неправильно стирали вещи: вот как нужно это делать

Спортивную одежду Агентство по экологическому переходу советует стирать после того, как вы наденете ее три раза, однако специалист по уборке Хайди Филлипс, как и, скорее всего вы, с этим не согласен. По его словам, такие вещи необходимо чистить после каждой носки. «Это не только потому, что мы больше потеем во время тренировок, но и потому, что эта одежда специально изготовлена из синтетических материалов, предназначенных для впитывания пота и сохранения прохлады в одежде», — прокомментировал он.