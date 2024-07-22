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Возможно ли обогреть частный дом с помощью солнечных панелей

Энергию солнца можно использовать для получения электрической или тепловой энергии. Для первой задачи используются фотоэлектрические модули (солнечные батареи), а для получения тепла — солнечные коллекторы, имеющие довольно высокий коэффициент полезного действия — свыше 80%. Об этом рассказал доцент кафедры гидроэнергетики и возобновляемых источников энергии НИУ «МЭИ» Алексей Васьков.

Источник: Reuters

В частном секторе тепловая энергия расходуется на нужды горячего водоснабжения (круглый год) и отопления (только в период отопительного сезона).

К сожалению, в зимний период величина солнечного излучения наиболее низкая и энергии, получаемой от солнечных коллекторов, не будет хватать для отопления. «Как правило, в зависимости от климатических условий местности, удается обеспечить не более 15−20% потребности в отоплении», — отмечает инженер.

Зато с горячим водоснабжением, по его словам, дело обстоит значительно лучше. Экономически эффективные решения на безе солнечных коллекторов позволяют обеспечить порядка 50−80% этой потребности (оставшую часть необходимой энергии можно обеспечить, например, газовым котлом).

«Подобная система, предназначенная для использования в средней полосе России, может стоить несколько сотен тысяч рублей, зато примерно через 10 лет такая система полностью окупится», — объяснил эксперт.