Возможно ли обогреть частный дом с помощью солнечных панелей

К сожалению, в зимний период величина солнечного излучения наиболее низкая и энергии, получаемой от солнечных коллекторов, не будет хватать для отопления. «Как правило, в зависимости от климатических условий местности, удается обеспечить не более 15−20% потребности в отоплении», — отмечает инженер.