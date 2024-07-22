Возможно ли обогреть частный дом с помощью солнечных панелей

В частном секторе тепловая энергия расходуется на нужды горячего водоснабжения (круглый год) и отопления (только в период отопительного сезона).
К сожалению, в зимний период величина солнечного излучения наиболее низкая и энергии, получаемой от солнечных коллекторов, не будет хватать для отопления. «Как правило, в зависимости от климатических условий местности, удается обеспечить не более 15−20% потребности в отоплении», — отмечает инженер.
Зато с горячим водоснабжением, по его словам, дело обстоит значительно лучше. Экономически эффективные решения на безе солнечных коллекторов позволяют обеспечить порядка 50−80% этой потребности (оставшую часть необходимой энергии можно обеспечить, например, газовым котлом).
«Подобная система, предназначенная для использования в средней полосе России, может стоить несколько сотен тысяч рублей, зато примерно через 10 лет такая система полностью окупится», — объяснил эксперт.