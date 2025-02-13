Возможна ли романтика в животном мире

Ученые обнаружили, что у степных полевок — небольших грызунов, известных своей моногамностью — работает тот же нейрохимический механизм привязанности, что и у людей. Блокировка рецепторов окситоцина и вазопрессина приводила к тому, что полевки теряли характерное для них стремление к образованию устойчивых пар. Это исследование впервые показало прямую связь между «гормонами любви» и социальным поведением животных.