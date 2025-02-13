Возможна ли романтика в животном мире

По ее словам, нейробиология последних лет существенно продвинулась в понимании механизмов формирования привязанности у животных. Прорывным стало исследование команды из Университета Эмори, опубликованное в Nature Neuroscience.
Ученые обнаружили, что у степных полевок — небольших грызунов, известных своей моногамностью — работает тот же нейрохимический механизм привязанности, что и у людей. Блокировка рецепторов окситоцина и вазопрессина приводила к тому, что полевки теряли характерное для них стремление к образованию устойчивых пар. Это исследование впервые показало прямую связь между «гормонами любви» и социальным поведением животных.
Однако это лишь часть сложной картины. В дикой природе мы наблюдаем множество примеров длительных связей между животными, которые нельзя объяснить только биохимией.
Императорские пингвины, преодолевающие десятки километров, чтобы воссоединиться с постоянным партнером, делают это благодаря уникальной способности узнавать индивидуальные вокализации. Исследования орнитологов показывают, что успешность размножения у пар, сохраняющих верность друг другу, значительно выше.
«Особенно интересен пример волков, — отмечает Лукоянова. — В отличие от многих других хищников, они формируют крепкие социальные связи не только в период размножения. При потере партнера волки демонстрируют поведение, которое можно интерпретировать как проявление глубокого стресса — отказ от пищи, вокализация, снижение социальной активности. Это говорит о том, что их связь выходит за рамки простого репродуктивного поведения».
Лебеди, сохраняющие пару на протяжении всей жизни в 95% случаев, показывают, что моногамия может быть эволюционно успешной стратегией. У этих птиц сложное социальное поведение, включающее совместное строительство гнезда, защиту территории и воспитание потомства.
«Однако говоря о романтической привязанности у животных, мы должны понимать, что речь идет об эволюционно закрепленных паттернах поведения, а не о сознательном эмоциональном выборе в человеческом понимании, — подчеркивает Лукоянова. — Тем не менее, исследования показывают, что базовые механизмы формирования привязанности у человека и животных имеют общую природу».
Это наблюдение открывает интересные перспективы для понимания эволюции социального поведения в целом. Возможно, то, что мы называем романтической любовью у людей, является лишь более сложной надстройкой над древними механизмами формирования социальных связей, которые мы разделяем с другими представителями животного мира.
«Изучение механизмов привязанности у животных помогает нам лучше понять не только их поведение, но и природу человеческих эмоций. Это еще раз подтверждает глубинную связь между всеми живыми существами и напоминает о необходимости бережного отношения к природе», — заключила эксперт.