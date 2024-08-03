Возможен смертельный исход: названы самые опасные диеты

В разговоре с NEWS.ru врач сообщила, что сыроедение, питание по Аткинсу (низкоуглеводная диета), кетогенная (низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков) и палеолитическая (потребление продуктов из растений и животных, основана на предположительном древнем питании людей во время палеолита) диеты очень опасны для здоровья.
Так, сыроедение, по словам кардиолога, абсолютно несбалансированная история. Такое питание может даже привести к смерти. «Относительно недавно на весь мир прогремел случай гибели девушки-блогера, скончавшейся от истощения на сыроедении», — напомнила Асият Ханчирова.
Диеты Аткинса, кето и палео опасны тем, что они предполагают употребление большого количества белка и жира при отказе от цельнозерновых. В итоге возникает дефицит витаминов группы B, а также D и кальция.
Она подчеркнула, что такие диеты оказывают слишком сильную нагрузку на кишечник. Повышается риск рецидива синдрома раздраженного кишечника, а также возникновения запоров. Такое питание опасно и для беременных — может привести к неправильному развитию плода.
К недостаткам кето, палео и диеты Аткинса относят также повышенную нагрузку на печень и почки, риск кетоацидоза (нарушение углеводного обмена). Кроме того, могут образоваться камни в почках и желчном пузыре. Увеличивается риск развития атеросклероза (поражение артериальной системы) организма человека.
Кардиолог отметила, что организму может навредить также так называемая диета Slim fast. Она рекомендует употреблять большое количество продуктов-заменителей: коктейлей, смузи, батончиков, соков. Рацион здорового человека должен состоять из цельных продуктов, а не только из переработанных, подчеркнула врач.
Однако некоторые диеты очень полезны для здоровья. Например, рацион, в котором мало добавленного сахара, а также много витаминов и минералов, сохраняет молодость.
Айгуль Сабитова