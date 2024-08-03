Возможен смертельный исход: названы самые опасные диеты

В разговоре с NEWS.ru врач сообщила, что сыроедение, питание по Аткинсу (низкоуглеводная диета), кетогенная (низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков) и палеолитическая (потребление продуктов из растений и животных, основана на предположительном древнем питании людей во время палеолита) диеты очень опасны для здоровья.