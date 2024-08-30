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Возьми с собой. Эксперты назвали привычку с кофе, вредящую здоровью

Специалисты отмечают, что кофе очень полезен. Сегодня с него сняты практически все запреты. Но есть ряд привычек, связанных с его употреблением, которые могут стать причиной проблем со здоровьем.

Источник: AP 2023

Сегодня кофе — один из самых востребованных напитков в мире. Его пьют и утром, и в обед, и даже вечером. При том он может быть как чистый, так и с молоком, и со сливками. Врачи сегодня называют этот напиток крайне полезным. Но есть ряд привычек, связанных с ним, которые могут навредить здоровью. Особенно специалисты выделяют привычку, которая может испортить желудок и привести к проблемам с пищеварением.

Речь про пропуск завтрака в пользу кофе или просто употребление его перед едой с утра. Как отмечает статистика, каждый пятый человек регулярно может обходиться без еды с утра, но не без кофеина. И именно привычка пить кофе натощак может быть крайне опасной.

Сейчас эксперты дополняют, что такая привычка влияет на баланс уровня желудочной кислоты. И употребление такого напитка без еды может стать причиной мучительного расстройства желудка и изжоги.

Причем совсем необязательно ограничивать себя в потреблении кофеина с утра, отмечают эксперты, достаточно просто дополнить утреннюю чашечку ароматного напитка каким-то перекусом.

Проблема связана с тем, что кофе вызывает выброс кислоты в желудок, на фоне чего и может проявляться изжога. Также кофе раздражает слизистую оболочку желудка. Без пищи, нейтрализующей кислоту, желудок может отреагировать так, что выработается больше кислоты, из-за чего будет изжога, поясняют диетологи.

В составе кофе есть несколько компонентов, повышающих уровень кислотности желудка. Кофеин также стимулирует выработку гормона гастрина, участвующего в пищеварении и ответственного за выработку поджелудочной кислоты.

Фенолы кофе повышают уровень кислотности и в кишечнике. А еще кофеин способствует расслаблению сфинктера между пищеводом и желудком, что провоцирует заброс кислого содержимого наверх, более известный как рефлюкс. С учетом повышенной кислотности на фоне употребления кофе натощак результат может быть крайне серьезным.

Эта теория подтверждена, как отмечают эксперты, рядом исследований.

Конечно, это не значит, что такой эффект будет у всех людей без исключения. Есть и те, кто на повышенную кислотность желудка никак не среагирует. Но надо этот фактор учитывать.

При подготовке материала использованы следующие источники:
Daily Mail