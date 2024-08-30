Возьми с собой. Эксперты назвали привычку с кофе, вредящую здоровью

Сегодня кофе — один из самых востребованных напитков в мире. Его пьют и утром, и в обед, и даже вечером. При том он может быть как чистый, так и с молоком, и со сливками. Врачи сегодня называют этот напиток крайне полезным. Но есть ряд привычек, связанных с ним, которые могут навредить здоровью. Особенно специалисты выделяют привычку, которая может испортить желудок и привести к проблемам с пищеварением.