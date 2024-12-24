Возле Португалии обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами

Ранее сообщалось о том, что команда научно-исследовательского проекта 1XPEDITION в водах Ладожского озера на глубине 34 м нашла затонувший корабль, который мог принадлежать пиратам. К такой гипотезе экспертов подтолкнула неожиданная находка — с двух сторон судна располагался знак Левиафана. «Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображение монстра, ассоциирующегося со смертью? Считалось, что с этим существом не может справиться ни одно оружие, а изловить или покорить Левиафана просто невозможно», — объясняет Сергей Куликов, координатор центра научных исследований 1XPEDITION.