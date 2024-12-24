Возле Португалии обнаружили 250 затонувших кораблей с сокровищами

Подводный археолог Алешандри Монтейру из Университета NOVA в Лиссабоне заявил, что в водах Азорских островов, архипелагов Мадейра и возле материковой Португалии находится порядка 250 затонувших кораблей с сокровищами, пишет Observador со ссылкой на португальское информационное агентство Lusa.
Эксперт Алешандри Монтейру составил базу затонувших с 1500 года кораблей, всего в ней упоминается 8620 судов.
«Возле полуострова Троя находится испанский корабль Nossa Senhora do Rosário 1589 года. (…) Там 22 т золота и серебра», — утверждает Монтейру.
Археолог также заявил, что однажды нашел упоминание о корабле Nossa Senhora da Luz, пропавшем в 1615 году возле острова Фаял. Ученый четыре года потратил на поиски в архивах, при этом место кораблекрушения он нашел при первом же подводном погружении.
Ранее сообщалось о том, что команда научно-исследовательского проекта 1XPEDITION в водах Ладожского озера на глубине 34 м нашла затонувший корабль, который мог принадлежать пиратам. К такой гипотезе экспертов подтолкнула неожиданная находка — с двух сторон судна располагался знак Левиафана. «Зачем пассажирским или торговым судам иметь на своих бортах изображение монстра, ассоциирующегося со смертью? Считалось, что с этим существом не может справиться ни одно оружие, а изловить или покорить Левиафана просто невозможно», — объясняет Сергей Куликов, координатор центра научных исследований 1XPEDITION.
Найденный корабль был построен в Финляндии на рубеже