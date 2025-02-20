Возле Луксора нашли потерянную гробницу фараона Древнего Египта

У Хатшепсут и Тутмоса II была только одна дочь Нефрура. После смерти фараона власть перешла к его сыну из гарема Тутмосу III, которому предстояло стать одним из величайших царей Древнего Египта. На момент коронации он был еще ребенком, так что Хатшепсут стала при нем регентшей. Она смогла укрепить собственную власть и спустя несколько лет объявила себя фараоном. За предыдущие 1500 лет в Древнем Египте к власти пришли лишь две, возможно три, женщины. Они заняли трон только потому, что не было законного наследника-мужчины. Клеопатра взойдет на престол через 14 веков. Подробнее о причинах прихода Хатшепсут к власти читайте здесь.