Возле Кисловодска при вскрытии древнего могильника нашли катакомбы

Возле Кисловодска при вскрытии древнего могильника «Левоподкумский 1» нашли катакомбы. Экспедиция проходила под руководством Д. С. Коробова, в ней участвовали сотрудники Института археологии РАН (ИА РАН), студенты-практиканты ГАУГН и специалисты из-за лаборатории RSSDA. Подробности опубликовали на сайте ИА РАН.
Курган «Левоподкумский 1» заметили при дешифрировании аэрофотосъемки еще в 2012 году. Исследование провели сотрудники Мюнхенского университета во главе с профессором Й. Фассбиндером, по его результатам в 2012—2013 годах прошли раскопки двух «подкурганных катакомбных захоронений, одного двухкамерного погребения и крупного рва подквадратной формы», который, вероятно, был ритуально-поминальным комплексом.
Тогда же было установлено, что курган использовался в первой половине IV века н.э. для захоронений двумя группами — пришлым и автохтонным населением. В первом случае погребальные обряды были характерны для раннего этапа аланской археологической культуры, а во втором — для носителей культурной группы «Подкумок-Хумара».
В экспедиции 2024 года изучение кургана продолжили, был вскрыт участок в 400 кв. м. Магнитометрическое исследование проследило на нем два подкурганных захоронения и около пяти бескурганных погребений. Археологи изучили две подкурганные катакомбы, три двухкамерных бескурганных захоронения, одну бескурганную однокамерную катакомбу и одно погребение в яме с заплечиками.
Только одно из этих захоронений не было разграблено в древности. Оказалось, что проемы здесь расширяли, погребальные плиты убирали в сторону, а в само пространство после разграбления попал грунт.
Среди находок ученых — могила лошади, в числе артефактов здесь были найдены предметы конского и воинского снаряжения, которые датируются серединой III века н.э. Также археологи обнаружили разграбленную могилу подростка, похороненного с железным ножом.