Возле Кисловодска при вскрытии древнего могильника нашли катакомбы

В экспедиции 2024 года изучение кургана продолжили, был вскрыт участок в 400 кв. м. Магнитометрическое исследование проследило на нем два подкурганных захоронения и около пяти бескурганных погребений. Археологи изучили две подкурганные катакомбы, три двухкамерных бескурганных захоронения, одну бескурганную однокамерную катакомбу и одно погребение в яме с заплечиками.