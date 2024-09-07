Воздушная тревога. Качество воздуха на Земле значительно ухудшилось

Учёные бьют тревогу: качество воздуха на Земле значительно ухудшилось. И будет ухудшаться дальше. Расплачиваться за это людям придётся своим здоровьем.
Международная группа исследователей разработала модель загрязнения атмосферы за 170 лет. Последние десятилетия дела идут всё хуже. Авторы сосредоточились на воздействии мелкодисперсной пыли, размером до 2,5 мкм (микрометр — миллионная доля метра). Они говорят, что эта пыль связана с широким спектром проблем со здоровьем, от респираторных до болезней Альцгеймера, Паркинсона и рака.
«Загрязнение атмосферы в последние десятилетия превратилось в глобальную проблему, — подтверждает завлабораторией моделирования атмосферного переноса Института физики атмосферы РАН, член-корреспондент РАН Александр Макоско. — Если 150 лет назад в воздухе преобладала почвенная пыль, то потом стала доминировать техногенная. Её источники — промышленность, строительство, автомобильный транспорт. Сейчас всё более пристальное внимание уделяется взвешенным твёрдым частицам. Из них наиболее опасны для здоровья мелкодисперсные (до 2,5 мкм) и ультрадисперсные (до 1 мкм). Они проникают в ткани лёгких, попадают в кровь и затем могут циркулировать по всему организму, вызывая системные последствия для здоровья».
По оценкам, сегодня за сутки среднестатистический городской житель вдыхает 200 млрд мелких частиц пыли и половина из них откладывается в лёгких. Их главная опасность — в хроническом влиянии на организм.
Что до России, то Макоско приводит данные Росгидромета: «Уровень загрязнения воздуха особенно высок в крупных промышленных городах — Братске, Красноярске, Липецке, Магнитогорске, Медногорске, Нижнем Тагиле, Новокузнецке, Норильске, Омске, Челябинске, Череповце, Чите. Там регистрируется повышенная смертность населения, особенно в период сильных волн жары».
Вносит свой вклад в поступление пыли в атмосферу и изменение климата: некоторые регионы мира опустыниваются, пыльные бури происходят всё чаще.
В общем, пыли становится больше, что негативно сказывается на здоровье людей и осложняет эпидемиологическую обстановку. А аномально высокие температуры лишь усиливают это воздействие.
Погода и деменция
Повышение температуры, вызванное изменением климата, ухудшает неврологические состояния, деменция и эпилепсия усиливаются, утверждают авторы статьи, опубликованной в журнале The Lancet. Профессор Санджаю Сисодия связывает это с тем, что имеющееся заболевание нарушает способность мозга к терморегуляции.
В свою очередь председатель Международной нейроклиматической рабочей группы Бурчин Икиз пугает тем, что «к 2050 году мы не только увидим взрывной рост числа людей с неврологическими расстройствами, но это произойдёт в возрасте 40 и 50 лет, а не в 70 и 80 лет».