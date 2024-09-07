Воздушная тревога. Качество воздуха на Земле значительно ухудшилось

«Загрязнение атмосферы в последние десятилетия превратилось в глобальную проблему, — подтверждает завлабораторией моделирования атмосферного переноса Института физики атмосферы РАН, член-корреспондент РАН Александр Макоско. — Если 150 лет назад в воздухе преобладала почвенная пыль, то потом стала доминировать техногенная. Её источники — промышленность, строительство, автомобильный транспорт. Сейчас всё более пристальное внимание уделяется взвешенным твёрдым частицам. Из них наиболее опасны для здоровья мелкодисперсные (до 2,5 мкм) и ультрадисперсные (до 1 мкм). Они проникают в ткани лёгких, попадают в кровь и затем могут циркулировать по всему организму, вызывая системные последствия для здоровья».