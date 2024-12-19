Роспотребнадзор: воздух у пляжей Краснодарского края соответствует нормам

Бабенков также добавил, что утренний мониторинг прибрежной зоны не выявил новых очагов загрязнения. В настоящее время 350 волонтеров, включая сотрудников администрации, предприятий района и казаков, активно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Часть из них занимается очисткой центрального пляжа поселка Веселовка, в то время как другие работают над восстановлением береговой линии в направлении Бугазской косы.