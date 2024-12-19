Роспотребнадзор: воздух у пляжей Краснодарского края соответствует нормам

Глава Темрюкского района Краснодарского края Федор Бабенков сообщил, что представители Роспотребнадзора провели мониторинг и взяли пробы воды, почвы и воздуха. «Атмосферный воздух в поселке Веселовка соответствует всем необходимым нормам, что позволяет работать без респираторов», — отметил он в своем телеграм-канале.
Бабенков также добавил, что утренний мониторинг прибрежной зоны не выявил новых очагов загрязнения. В настоящее время 350 волонтеров, включая сотрудников администрации, предприятий района и казаков, активно участвуют в ликвидации последствий чрезвычайной ситуации. Часть из них занимается очисткой центрального пляжа поселка Веселовка, в то время как другие работают над восстановлением береговой линии в направлении Бугазской косы.
Напомним, что 15 декабря в Керченском проливе произошло крушение танкеров «Волгонефть 212» и «Волгонефть 239», на борту которых находились 27 человек. В результате инцидента один член экипажа погиб, остальные были успешно эвакуированы. Вследствие разлива мазута пляжи в районе ЧП были загрязнены, и режим чрезвычайной ситуации был введен в четырех поселениях Темрюкского района и в Благовещенской.
Тем не менее, в последние дни поступили обнадеживающие новости: у порта «Кавказ» еще один танкер — «Волгонефть-109», груженный мазутом, подал сигнал бедствия, но, к счастью, герметичность его корпуса не нарушена, и утечки топлива не произошло.
Президент России Владимир Путин назвал «экологической бедой» последствия разлива мазута с танкеров в Черном море. Он заявил, что к субботе, 21 декабря, «море должно утихнуть», и можно будет заняться восстановлением берега.
Ранее эколог спрогнозировал последствия крушения танкеров. Несмотря на разлив, он подчеркнул, что авария не угрожает экосистеме моря, хотя некоторые рыбы и птицы могут пострадать.