ВОЗ сообщила об увеличении числа людей с ожирением с 1990 года вдвое

Это исследование показало, что в 2022 году «более 1 млрд человек в мире жили с ожирением», отметили в ВОЗ, подчеркнув, что речь идет о каждом восьмом жителе планеты. «С 1990 года распространенность ожирения среди взрослых увеличилась в мире более чем в два раза, а среди детей и подростков (в возрасте от 5 до 19 лет) — в четыре раза», констатировали в организации, добавив, что по состоянию на 2022 год, 43% взрослых имели избыточный вес.