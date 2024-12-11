ВОЗ раскрыла число носителей герпеса по всему миру. Оно устрашает

В начале декабря американские врачи заявили о практически 100-процентной эффективности препарата «Ленакапавир» для профилактики ВИЧ. В ходе клинического исследования пациентам два раза в год вводили инъекции этого препарата. Было установлено, что такой метод снижает риск заражения в целом на 96%. В ходе третьей фазы исследования в группе из 2179 человек заразились ВИЧ только двое. Участники исследования были набраны в 88 медцентрах в Перу, Бразилии, Аргентине, Мексике, Южной Африке, Таиланде и США.