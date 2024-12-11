ВОЗ раскрыла число носителей герпеса по всему миру. Оно устрашает

Около 846 млн человек в возрасте от 15 до 49 лет по всему миру являются носителями герпеса. Это каждый пятый человек репродуктивного возраста. Ежегодно герпесом заражаются около 42 млн человек (примерно один случай заражения в секунду). Об этом сообщает Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) со ссылкой на результаты исследования, опубликованные в журнале Sexually Transmitted Infections.
Исследователи выделяют два типа вируса герпеса: HSV-1 и HSV-2. Первый чаще вызывает оральный герпес, но также может передаваться половым путем и вызывать генитальную инфекцию. Второй передается преимущественно половым путем и в 90% случаев становится причиной повторных вспышек. Около 520 млн человек в 2020 году страдали генитальным герпесом, вызванным HSV-2, а число заражений HSV-1 составило 376 млн.
Большинство зараженных герпесом не испытывают серьезных симптомов болезни. Однако примерно у 200 млн человек в 2020 году хотя бы раз возникли болезненные язвы и волдыри.
Эксперты также отметили, что в последние годы вирус начал передаваться немного иначе, чем раньше. В некоторых странах с улучшением гигиены снизился уровень оральных инфекций у детей, но при этом выросло количество генитальных инфекций среди взрослых.
Ученые и эксперты ВОЗ призывают как можно скорее принять меры для разработки методов лечения и профилактики болезни.
В ВОЗ напомнили о важности использования барьерных контрацептивов и призвали воздержаться от половых контактов тем, у кого особенно активно проявляются симптомы заболевания.
ВОЗ рекомендует людям с симптомами герпеса пройти тестирование на ВИЧ и, при необходимости, получить профилактическое лечение, чтобы снизить риск заболевания.
Во Всемирной организации здравоохранения отметили, что герпес не только влияет на качество жизни, но и несет ощутимый экономический ущерб. По оценкам, в 2020 году затраты на лечение герпеса составили около $35 млрд.
По данным РБК, за все время исследований ВИЧ-инфекцию нашли у 1,7 млн россиян, примерно 500 тыс. человек умерли, таким образом, сейчас 1,2 млн жителей России имеют установленный лабораторным анализом диагноз ВИЧ-инфекции.
Академик Вадим Покровский заявил, что в последние три года количество новых выявляемых случаев снижается, ежегодно регистрируются примерно 60 тыс. новых заразившихся. По словам академика, чаще всего люди заражаются ВИЧ при гетеросексуальных контактах. При этом он отметил, что представители наиболее уязвимых перед вирусом групп населения стали меньше обследоваться.
В начале декабря американские врачи заявили о практически 100-процентной эффективности препарата «Ленакапавир» для профилактики ВИЧ. В ходе клинического исследования пациентам два раза в год вводили инъекции этого препарата. Было установлено, что такой метод снижает риск заражения в целом на 96%. В ходе третьей фазы исследования в группе из 2179 человек заразились ВИЧ только двое. Участники исследования были набраны в 88 медцентрах в Перу, Бразилии, Аргентине, Мексике, Южной Африке, Таиланде и США.