ВОЗ признала Египет свободной от малярии страной

Малярия была обнаружена в Египте еще в 4000 году до н. э. — генетические доказательства этого заболевания были обнаружены при исследовании мумий, в том числе мумии Тутанхамона. Первые попытки сократить контакты человека с комарами начали предприниматься в 1920-х годах, когда в стране ввели запрет на выращивание сельскохозяйственных культур вблизи домов (тогда большая часть населения жила вблизи берегов Нила). В 1930-х в стране открыли первую станцию по контролю и лечению малярии.