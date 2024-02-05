ВОЗ: к 2050 году заболеваемость раком вырастет на 77%

Специалисты ВОЗ уверены в том, что к 2050 число заболевших раком превысит отметку в 35 миллионов человек. Это на 77% больше, чем в 2022 году. Среди «катализаторов» заболевания выделяют курение, употребление алкоголя и загрязнение воздуха.
Исследователи отмечают, что такие темпы появления рака неизбежно повлияют как на старение и рост населения, так и на изменения в подверженности людей факторам риска и социально-экономическим развитием всего общества. Ожидается, что в развитых странах будет зафиксирован наибольший рост числа случаев заболевания.
Так ученые считают, что только в 2050 году будет зафиксировано 4,8 миллиона новых раковых пациентов. Но в процентном отношении наибольший прирост (на 142%) будет наблюдаться в странах, находящихся внизу списка индекса человеческого развития (ИЧР), используемого ООН. В странах среднего диапазона ожидается рост на 99%.
Недавно американские ученые отметили рост заболеваемости раком на глобальном уровне, причем значительная часть случаев приходится на молодежь.
Олеся Маевская