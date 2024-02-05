ВОЗ: к 2050 году заболеваемость раком вырастет на 77%

Специалисты ВОЗ уверены в том, что к 2050 число заболевших раком превысит отметку в 35 миллионов человек. Это на 77% больше, чем в 2022 году. Среди «катализаторов» заболевания выделяют курение, употребление алкоголя и загрязнение воздуха.