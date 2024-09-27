Voyage, voyage: дайджест для опытных и начинающих путешественников

27 сентября 1979 года Всемирная туристская организация (UNWTO) учредила официальный праздник — день туризма. С тех пор его ежегодно отмечают более чем в 150 странах мира, включая Россию. В честь этого события ВФокусе Mail решил собрать дайджест из полезных статей для начинающих и опытных путешественников.
Путешествия замедляют старение
Начинаем тематический дайджест с приятной новости, чтобы вдохновить на долгожданное путешествие: недавно ученые выявили, что положительные впечатления от туризма замедляют старение.
С помощью теории энтропии ученые доказали, что поездки дают возможность улучшить физическое и психологическое состояние через новые опыты, физическую активность и социальные взаимодействия. Дело в том, что путешествия обычно подразумевают отдых в новых условиях и занятия расслабляющими активностями. Это стимулирует обмен веществ и помогает человеку легче переживать стресс.
Кажется, что это отличный повод, чтобы отправиться в долгожданную поездку. Правда, теперь нужно решить, куда отправиться в путешествие осенью.
Лучшие направления для необычного путешествия осенью
Осень — идеальное время, чтобы открыть для себя многие направления и страны, ведь средняя температура воздуха на курортах понижается и цены на авиабилеты становятся доступнее.
Для опытных путешественников, уставших от Турции и бастующей Европы, сделали подборку лучших направлений для туризма в «бархатный сезон». По мнению экспертов, в это время года определенно стоит отправиться в Токио (Япония), где проходят бесчисленные праздники, которые особенно придутся по душе любителям самобытных карнавалов. Виза для россиян оформляется бесплатно за 4 рабочих дня.
Также стоит посетить Албанию — небольшое государство на Балканском полуострове, омываемое Адриатическим и Ионическим морями. Туристы смогут здесь вдоволь насладиться пляжным отдыхом, подняться в Албанские Альпы, совершить набег на модные бутики и посетить средневековые крепости — всего за неделю отпуска.
Если же хочется чего-то экзотического, рекомендуем рассмотреть вариант путешествия в Санта-Фе (Нью-Мексико). Это один из самых исторических, художественных и очаровательных городов Южной Америки. Туристы со всего мира ежегодно приезжают в Санта-Фе, чтобы насладиться оживленной культурной жизнью, увидеть древние археологические памятники и посетить главные природные достопримечательности.
Теперь, когда направление уже выбрано, а билеты — куплены, нужно разобраться с формальностями.
Можно ли гражданам РФ иметь два загранпаспорта одновременно?
Для того, чтобы отправиться в Токио, Албанию и Санта-Фе, гражданам РФ обязательно нужно оформить визу. И если японское посольство выдает необходимый документ всего за три-четыре дня, некоторые страны могут заниматься одобрением месяцами. Если не хотите ограничивать себя в поездках за границу в это время, можно сделать второй действующий загранпаспорт. Чтобы не столкнуться с трудностями при оформлении, воспользуйтесь нашей подробной инструкцией.
За какое время до вылета нужно приезжать в аэропорт?
Сколько бы человек не путешествовал, вопрос определения верного времени для прибытия в аэропорт всегда остается актуальным. Чтобы вы не рисковали опозданием на самолет и не пренебрегали собственным комфортом, делимся золотым правилом путешественников: приезжать в аэропорт стоит за 2 часа 30 минут, если летите внутренним рейсом, и за 3 часа 30 минут, если — международным.
Такое количество времени минимизирует возможность появления неприятностей вроде долгого вызова такси, загруженного трафика и очереди на проверку багажа. При этом, в случае задержки отправления на час или два, вы не проведете полдня в аэропорту.
Нужно ли распечатывать электронный билет?
Приехав в нужное время в аэропорт, не забудьте взять с собой посадочный талон или электронный билет. Печатать его заранее, кстати, совсем необязательно, так как вся информация хранится в базе данных авиакомпании. На стойке регистрации можно показать документ, удостоверяющий личность, который вы указывали в билете, после чего вам выдадут посадочный талон.
Однако, если вы путешествуете на поезде или автобусе, распечатать билет все же стоит, чтобы не беспокоиться о том, смогут ли на станции считать электронный документ.
Может ли ребенок лететь в самолете без сопровождения взрослых?
Не всегда существует возможность отправиться в другой город или страну на самолете вместе с ребенком. В таком случае вполне можно посадить юного путешественника на рейс без взрослых, если ему уже исполнилось 12 лет. До достижения этого возраста ребенок может совершить авиаперелет без взрослых только при покупке специальной услуги авиакомпании — «Несопровождаемый ребенок». Получить ее можно, обратившись в колл-центр авиакомпании или в кассу аэропорта.
Что нужно знать в путешествии с ребенком, чтобы поездка не превратилась в кошмар?
Когда взрослые путешествуют вместе с детьми, оформлять дополнительные документы обычно не нужно. Правда, в таком случае важно знать все плюсы и минусы, а также специальные лайфхаки, чтобы поездка не превратилась в кошмар.
Одно из главных правил путешествия с детьми гласит: в любую поездку нужно брать с собой аптечку, ведь в пути может произойти множество непредвиденных ситуаций. Например, ребенка может сильно укачивать в пути, что значительно омрачит впечатления от поездки.
Что делать, если укачивает в дороге?
Укачивать во время поездки, кстати, может и взрослых. В таком случае важно не паниковать. Если столкнулись с данной проблемой, можно воспользоваться одним из действующих советов.
Многие, например, рекомендуют смотреть в направлении движения. Для этого в поезде лучше занять заранее места по ходу движения у окна, а в машине — сесть на переднее сиденье.
Что нужно сделать, чтобы не отравиться в отеле, где все включено?
По приезде в отель после длительной дороги также могут возникнуть определенные трудности. Одна из самых распространенных проблем заключается в том, что даже в отелях «олинклюзив» можно отравиться. Чтобы этого избежать, эксперты советуют отказаться от употребления небутилированной воды, сырого мяса и морепродуктов, плохо помытых овощей и фруктов, а также некачественного спиртного.
Как избавиться от бессонницы во время путешествий?
Другая распространенная проблема в путешествиях — бессонница. С ней, к счастью, тоже можно справиться. В таком случае важно помнить, что обычно причиной бессонницы в поездках является стресс. Чтобы его «купировать», позвоните близкому человеку и немного поболтайте перед сном. Таким образом вы почувствуете себя ближе к дому и привычной обстановке, благодаря чему заснуть станет легче.