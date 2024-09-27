Voyage, voyage: дайджест для опытных и начинающих путешественников

Не всегда существует возможность отправиться в другой город или страну на самолете вместе с ребенком. В таком случае вполне можно посадить юного путешественника на рейс без взрослых, если ему уже исполнилось 12 лет. До достижения этого возраста ребенок может совершить авиаперелет без взрослых только при покупке специальной услуги авиакомпании — «Несопровождаемый ребенок». Получить ее можно, обратившись в колл-центр авиакомпании или в кассу аэропорта.