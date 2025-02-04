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«Вовремя» или «во время»: как правильно пишется

Представьте, у вас встреча одноклассников в ресторане через два часа. Вы не были уверены, что успеете к началу, но с работы отпустили пораньше. Время рассчитано идеально, и вы набираете на смартфоне сообщение друзьям, что будете «вовремя». Или «во время»? Как правильно писать это слово — слитно или раздельно?

Учитель объясняет, когда пишется «вовремя», а когда — «во время»
Источник: Unsplash

Ежедневно мы отправляем сотни, а иногда и тысячи SMS друзьям в мессенджерах, коллегам в чаты. Выбрать, как написать — «вовремя» или «во время» — может быть трудной задачей, над которой нередко долго ломают голову даже самые образованные люди. Вместе с Верой Гливка, учителем русского и литературы, автором блога «Филолог-фильтролог», разбираемся, как отличить наречие, которое пишется слитно, от существительного с предлогом, делимся советами, как быстро запомнить правило, а также усваиваем материал на примерах.

Как писать по правилам русского языка: «вовремя» или «во время»

Как правильно написать — «во время» или «вовремя» — зависит от контекста. Именно он поможет определить, к какой части речи слово относится — к существительному с предлогом или наречию.

Попробуйте ориентироваться на ударение. Если оно падает на первый слог, то есть «вОвремя», а также слово можно заменить на «своевременно», «точно в срок», «когда необходимо», — это наречие, и пишется оно слитно. Еще один вариант, как запомнить правило: если между предлогом и словом не получается поставить какую-либо другую единицу речи без изменения смысла фразы — это наречие (1).

Если же есть зависимые лексемы, которые дополняют высказывание по смыслу, — это существительное с предлогом, пишется раздельно.

Выяснить, какая перед вами часть речи, достаточно просто. Это можно сделать по грамматическим признакам. Давайте распознаем существительное с предлогом «во время».

Первый признак, что перед вами именно эта конструкция, — слово обозначает промежуток времени и отвечает на вопрос «когда?».

Женщина ищет на полке учебник, где объясняется, когда пишется «вовремя», а когда — «во время»
Источник: Freepik

Существительное «время» можно изменить по падежам. Ударение в единственном числе будет падать на корневую гласную. Например:

  • Именительный падеж (что?): врЕмя.
  • Родительный падеж (чего?): врЕмени.
  • Дательный падеж (к чему?): ко врЕмени.
  • Винительный падеж (что?): врЕмя.
  • Творительный падеж (чем?): врЕменем.
  • Предложный падеж (о чем?): о врЕмени.

Рассмотрим ближе форму винительного падежа. Между предлогом в или во и существительным мы легко можем вставить лексический вопрос или определение:

  • в (какое?) время;
  • в то самое время.

Эти признаки доказывают — перед нами существительное и производный от него предлог. Поэтому писать слово будем раздельно.

Примеры правильного написания слов «вовремя» и «во время»

Давайте усвоим слитное и раздельное написание на практике — так будет проще. Это примеры с наречием. Здесь «вовремя» будет писаться слитно.

  • Я приехал вовремя (приехал своевременно).
  • Анастасия — очень ответственная девушка, она всегда приходит вовремя (приходит точно в срок).
  • Наш учитель всегда начинает урок вовремя, поэтому никто из нашей команды никогда не опаздывает (начинает урок тогда, когда необходимо).
  • Прийти вовремя было моей обязанностью как тренера (прийти точно в срок).
  • Радовался, как младенец, ведь сегодня я ушел с работы вовремя (ушел, когда необходимо).

Если между предлогом и словом «время» вы можете поставить другую лексему — пишите раздельно, как в примерах.

  • Я мог приехать к ее дому даже во время дождя и снега.
  • Во время зимних каникул Леша захотел поехать к бабушке на дачу.
  • Она могла расплакаться даже во время игры.
  • Пир во время чумы.
  • Год назад во время прогулки Саша видел, как в дерево попала молния, но оно до сих пор целое.

Почему эти слова часто пишут с ошибкой

Школьница гуглит, в каких случаях пишется «вовремя», а в каких — «во время»
Источник: Unsplash

Понять, как писать верно — «во время» или «вовремя», — распространенная проблема среди носителей русского языка. И этому есть причина.

Слова близки по смыслу, поэтому вызывают сложности в правописании. Но «во время» и «вовремя» применяют для разных задач в тексте и речи. «Во время» используют, когда хотят указать, что действие происходило тогда же, что и что-то другое. «Вовремя» — когда подчеркивают, что что-то сделали точно в срок.

Советы эксперта

Мы пообщались с Верой Гливка, учителем русского и литературы, и попросили поделиться с нами лайфхаками, которые помогут понять, когда писать «во время», а когда — «вовремя».

— Вопрос выбора между слитным и раздельным написанием слов «во время» и «вовремя» возник из-за того, что наречие образовалось от существительного, — пояснила эксперт.

Вера Гливка рассказала о трех составляющих, на которые стоит обращать внимание, чтобы выбрать правильный вариант.

1. Смысловая нагрузка

Существительное с предлогом употребляем, когда речь идет о каком-то конкретном периоде времени или моменте.

  • Во время обучения я всегда внимательно слушаю преподавателя.
  • Во время дождя стоит остаться дома.

Наречие употребляем, когда нужно указать на своевременность какого-то действия.

  • Я успел прийти вовремя к началу концерта.
  • Он всегда приходит на работу вовремя.

2. Способ постановки

В случае существительного с предлогом между словами «во» и «время» можно вставить определение. Например: во все время.

3. Ударение

«Во врЕмя» — существительное с предлогом, пишется раздельно.

«ВОвремя» — наречие, пишется слитно.

Другие слова, в которых часто допускают ошибки

Девочка учит правило написания слов «вовремя» и «во время»
Источник: Freepik

Русский язык — один из самых сложных в мире. В нем есть тысячи слов, в которых даже самые образованные люди могут порой ошибаться. Собрали для вас популярные орфографические ошибки и объяснили, почему правильно писать именно так:

  • «бесплатный» (не «безплатный») — в приставках с окончанием на  и  перед глухими согласными пишется ;
  • «будущий» (не «будующий») — буквы Ю здесь не должно быть, так как есть суффикс -ущ-. Суффикса -ующ- не существует;
  • «блогер» (не «блоггер») — для русского языка не характерно удвоение согласного перед суффиксами -ер-, -ик-;
  • «инцидент» (не «инцедент») — словарное слово.

Наш эксперт Вера Гливка также поделилась интересными примерами сложных написаний, в которых часто допускают ошибки:

  • «продюсер» (не «продюссер») — словарное слово;
  • «винегрет» (не «винигрет») — словарное слово;
  • «асимметрия» (не «ассиметрия») — «симметрия» с иностранной приставкой а- со значением отсутствия. Также важно правильно ставить ударение — «асимметрИя».

Список источников

1. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.

Автор: Наталья Быкова

Эксперт: Вера Гливка, учитель русского языка и литературы, автор блога «Филолог-фильтролог»