«Вовремя» или «во время»: как правильно пишется

Ежедневно мы отправляем сотни, а иногда и тысячи SMS друзьям в мессенджерах, коллегам в чаты. Выбрать, как написать — «вовремя» или «во время» — может быть трудной задачей, над которой нередко долго ломают голову даже самые образованные люди. Вместе с Верой Гливка, учителем русского и литературы, автором блога «Филолог-фильтролог», разбираемся, как отличить наречие, которое пишется слитно, от существительного с предлогом, делимся советами, как быстро запомнить правило, а также усваиваем материал на примерах.
Как писать по правилам русского языка: «вовремя» или «во время»
Как правильно написать — «во время» или «вовремя» — зависит от контекста. Именно он поможет определить, к какой части речи слово относится — к существительному с предлогом или наречию.
Попробуйте ориентироваться на ударение. Если оно падает на первый слог, то есть «вОвремя», а также слово можно заменить на «своевременно», «точно в срок», «когда необходимо», — это наречие, и пишется оно слитно. Еще один вариант, как запомнить правило: если между предлогом и словом не получается поставить какую-либо другую единицу речи без изменения смысла фразы — это наречие (1).
Если же есть зависимые лексемы, которые дополняют высказывание по смыслу, — это существительное с предлогом, пишется раздельно.
Выяснить, какая перед вами часть речи, достаточно просто. Это можно сделать по грамматическим признакам. Давайте распознаем существительное с предлогом «во время».
Первый признак, что перед вами именно эта конструкция, — слово обозначает промежуток времени и отвечает на вопрос «когда?».
Существительное «время» можно изменить по падежам. Ударение в единственном числе будет падать на корневую гласную. Например:
- Именительный падеж (что?): врЕмя.
- Родительный падеж (чего?): врЕмени.
- Дательный падеж (к чему?): ко врЕмени.
- Винительный падеж (что?): врЕмя.
- Творительный падеж (чем?): врЕменем.
- Предложный падеж (о чем?): о врЕмени.
Рассмотрим ближе форму винительного падежа. Между предлогом в или во и существительным мы легко можем вставить лексический вопрос или определение:
- в (какое?) время;
- в то самое время.
Эти признаки доказывают — перед нами существительное и производный от него предлог. Поэтому писать слово будем раздельно.
Примеры правильного написания слов «вовремя» и «во время»
Давайте усвоим слитное и раздельное написание на практике — так будет проще. Это примеры с наречием. Здесь «вовремя» будет писаться слитно.
- Я приехал вовремя (приехал своевременно).
- Анастасия — очень ответственная девушка, она всегда приходит вовремя (приходит точно в срок).
- Наш учитель всегда начинает урок вовремя, поэтому никто из нашей команды никогда не опаздывает (начинает урок тогда, когда необходимо).
- Прийти вовремя было моей обязанностью как тренера (прийти точно в срок).
- Радовался, как младенец, ведь сегодня я ушел с работы вовремя (ушел, когда необходимо).
Если между предлогом и словом «время» вы можете поставить другую лексему — пишите раздельно, как в примерах.
- Я мог приехать к ее дому даже во время дождя и снега.
- Во время зимних каникул Леша захотел поехать к бабушке на дачу.
- Она могла расплакаться даже во время игры.
- Пир во время чумы.
- Год назад во время прогулки Саша видел, как в дерево попала молния, но оно до сих пор целое.
Почему эти слова часто пишут с ошибкой
Понять, как писать верно — «во время» или «вовремя», — распространенная проблема среди носителей русского языка. И этому есть причина.
Слова близки по смыслу, поэтому вызывают сложности в правописании. Но «во время» и «вовремя» применяют для разных задач в тексте и речи. «Во время» используют, когда хотят указать, что действие происходило тогда же, что и что-то другое. «Вовремя» — когда подчеркивают, что что-то сделали точно в срок.
Советы эксперта
Мы пообщались с Верой Гливка, учителем русского и литературы, и попросили поделиться с нами лайфхаками, которые помогут понять, когда писать «во время», а когда — «вовремя».
— Вопрос выбора между слитным и раздельным написанием слов «во время» и «вовремя» возник из-за того, что наречие образовалось от существительного, — пояснила эксперт.
Вера Гливка рассказала о трех составляющих, на которые стоит обращать внимание, чтобы выбрать правильный вариант.
1. Смысловая нагрузка
Существительное с предлогом употребляем, когда речь идет о каком-то конкретном периоде времени или моменте.
- Во время обучения я всегда внимательно слушаю преподавателя.
- Во время дождя стоит остаться дома.
Наречие употребляем, когда нужно указать на своевременность какого-то действия.
- Я успел прийти вовремя к началу концерта.
- Он всегда приходит на работу вовремя.
2. Способ постановки
В случае существительного с предлогом между словами «во» и «время» можно вставить определение. Например: во все время.
3. Ударение
«Во врЕмя» — существительное с предлогом, пишется раздельно.
«ВОвремя» — наречие, пишется слитно.
Другие слова, в которых часто допускают ошибки
Русский язык — один из самых сложных в мире. В нем есть тысячи слов, в которых даже самые образованные люди могут порой ошибаться. Собрали для вас популярные орфографические ошибки и объяснили, почему правильно писать именно так:
- «бесплатный» (не «безплатный») — в приставках с окончанием на -з и -с перед глухими согласными пишется -с;
- «будущий» (не «будующий») — буквы Ю здесь не должно быть, так как есть суффикс -ущ-. Суффикса -ующ- не существует;
- «блогер» (не «блоггер») — для русского языка не характерно удвоение согласного перед суффиксами -ер-, -ик-;
- «инцидент» (не «инцедент») — словарное слово.
Наш эксперт Вера Гливка также поделилась интересными примерами сложных написаний, в которых часто допускают ошибки:
- «продюсер» (не «продюссер») — словарное слово;
- «винегрет» (не «винигрет») — словарное слово;
- «асимметрия» (не «ассиметрия») — «симметрия» с иностранной приставкой а- со значением отсутствия. Также важно правильно ставить ударение — «асимметрИя».
Список источников
1. Розенталь Д. Справочник по правописанию и стилистике. 1997.
Автор: Наталья Быкова
Эксперт: Вера Гливка, учитель русского языка и литературы, автор блога «Филолог-фильтролог»