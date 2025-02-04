«Вовремя» или «во время»: как правильно пишется

Ежедневно мы отправляем сотни, а иногда и тысячи SMS друзьям в мессенджерах, коллегам в чаты. Выбрать, как написать — «вовремя» или «во время» — может быть трудной задачей, над которой нередко долго ломают голову даже самые образованные люди. Вместе с Верой Гливка, учителем русского и литературы, автором блога «Филолог-фильтролог», разбираемся, как отличить наречие, которое пишется слитно, от существительного с предлогом, делимся советами, как быстро запомнить правило, а также усваиваем материал на примерах.