Вован и Лексус назвали жанр, в котором они работают

До этого Вован и Лексус рассказали, как выбирают жертв. По их словам, собеседники должны быть на слуху. Также играет роль степень их «загадочности» и закрытости от мира. К примеру, чаще выбор падает в пользу тех, кто давно не давал никаких интервью, объяснили пранкеры.