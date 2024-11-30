Вотчина Деда Мороза опровергла публикации о закрытии резиденции

«Довольно странная публикация распространяется в некоторых информационных каналах. Якобы Дед Мороз больше не принимает гостей в своей сказочной вотчине в Великом Устюге, на его организации повисли какие-то долги, а резиденцию закрыли. Очевидно, поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО “Дед Мороз”, а ныне — владелицы ООО “Резиденция Великий Устюг”, которая не имеет никакого отношения к Всероссийскому Деду Морозу. Не верьте фейкам: Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге», — говорится в сообщении.
Как подчеркнула вотчина, единственным официальным представителем Всероссийского Деда Мороза является АО «Дед Мороз», учрежденное правительством Вологодской области. Акционерному обществу принадлежат все основные туристические объекты, связанные с брендом волшебника: вотчина и терем Деда Мороза, городская резиденция, Почта Деда Мороза и Дом моды Деда Мороза в Великом Устюге.
«Стоит отметить, что услуги, связанные с посещением Великого Устюга и организацией пребывания на родине Деда Мороза, оказывают многие туристические фирмы. Однако проблемы этих фирм — финансовые, налоговые, судебные
В ноябре 2020 года, объединенная пресс-служба судов Вологодской области сообщала об уголовном деле в отношении бывшего депутата Вологодского заксобрания, бывшего гендиректора АО «Дед Мороз» Татьяны Муромцевой, обвиняемой в коррупции. Пресс-служба губернатора области сообщала, что после проведенной по поручению губернатора аудиторской проверки прежнее руководство АО «Дед Мороз» было отправлено в отставку, была назначена новая команда управленцев.