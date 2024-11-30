Вотчина Деда Мороза опровергла публикации о закрытии резиденции

«Довольно странная публикация распространяется в некоторых информационных каналах. Якобы Дед Мороз больше не принимает гостей в своей сказочной вотчине в Великом Устюге, на его организации повисли какие-то долги, а резиденцию закрыли. Очевидно, поводом для распространения слухов стало судебное разбирательство в отношении Татьяны Муромцевой, бывшего гендиректора АО “Дед Мороз”, а ныне — владелицы ООО “Резиденция Великий Устюг”, которая не имеет никакого отношения к Всероссийскому Деду Морозу. Не верьте фейкам: Дед Мороз продолжает принимать гостей в Великом Устюге», — говорится в сообщении.