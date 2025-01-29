Вот вам и тепло! Герпетолог предупредил о нашествии змей весной

Последняя неделя января на европейской части России выдалась аномально тёплой. В Москве в понедельник был побит температурный рекорд для 27 января, установленный 111 лет назад, в год начала Первой мировой войны. А во вторник — ещё один, державшийся с 1923 года. И такое, судя по прогнозам, будет происходить каждый день, до выходных.
Метеорологи говорят, что установившаяся в Центральной России погода характерна для начала апреля. Как раз в это время начинается пробуждение природы. Значит ли это, что в 2025 году она может проснуться раньше? И, может быть, уже проснулась?
Уже есть шанс встретить клеща
Из-за потепления в некоторых регионах, особенно южных, уже зимой могут активизироваться клещи и некоторые насекомые. Об этом Агентству городских новостей «Москва» сообщил научный сотрудник кафедры общей экологии и гидробиологии биологического факультета МГУ Вадим Марьинский.
«Во время продолжительных оттепелей, особенно если исчезает снежный покров, можно встретить насекомых и паукообразных, которые зимуют, спрятавшись в верхнем слое лесной подстилки и дуплах деревьев. Это могут быть комары, мухи, даже бабочек иногда в оттепель можно встретить. При нагревании они тут же активизируются», — отметил учёный.
Сезонная активность клещей в большинстве регионов нашей страны, как правило, стартует в апреле, когда появляются проталины и много дней стоит плюсовая температура. Но как раз такая ситуация возникла в нынешнем январе. По словам Вадима Марьинского, из-за этого уже сейчас есть шанс встретить членистоногих где-нибудь в лесу, на солнечной опушке.
Тем не менее, массового всплеска их активности зимой ждать не стоит. Однако и осторожность, если вы пошли в лес, проявлять надо.
«Если вы вышли гулять в лес, то на какой-то солнечной опушке, где снег растаял и листва успела подсохнуть, я бы не сидел на почве. А во всех остальных случаях столкнуться с кровососущими клещами не получится», — объяснил эксперт.
Зимовка — основной фактор смертности
Тёплые зимы благоприятны и для рептилий, рассказал aif.ru старший научный сотрудник лаборатории герпетологии Зоологического института РАН, кандидат биологических наук Игорь Доронин. Обычно многие пресмыкающиеся погибают из-за сильных морозов. А сейчас они выживут.
«В российских условиях зимовка для рептилий — основной фактор смертности. Они зимуют в почве, забираясь в различные пустоты. И когда выдаётся суровая зима и происходит глубокое промерзание грунта, численность ящериц и змей весной резко падает, — рассказал aif.ru кандидат биологических наук Игорь Доронин. — К примеру, проводились исследования на отдельных популяциях ящериц, и в одной группе, за которой наблюдали, на зимовку пришлось более 25% смертей за сезон. На самом деле эта цифра ещё больше».
Обычно ящерица живёт 8−9 лет, гадюка может дотянуть до 12−15. Разумеется, зимой они не размножаются, а спят, но отсутствие морозов приводит к тому, что весной пробуждается почти вся популяция. Таким образом, после тёплой зимы в природе змей будет больше, чем после холодной. А это значит, что и встречать мы их будем чаще, и потомства они дадут больше. Как раз в апреле у них начнётся период спаривания: самцы и самки будут массово передвигаться в поисках пары, образовывать так называемые змеиные клубки, проводить турниры.
Очевидно, что раз змей весной будет больше, чем обычно, то потенциально риск быть укушенным той же гадюкой возрастает. Герпетологи напоминают, что змеи сами нападают на человека лишь в том случае, если чувствуют для себя угрозу. Но это и значит, что нужно будет вести себя осторожнее в лесу или на дачном участке — внимательнее смотреть под ноги, чтобы не наступить на гадюку, не заходить в высокую траву, предварительно не пошевелив её прутиком.
Ареал выходит за Полярный круг
Игорь Доронин обращает внимание, что ареал гадюки обыкновенной огромен: он простирается от Западной Европы до Сахалина, а на севере выходит за Полярный круг.
«То же самое касается живородящей ящерицы — эти два вида распространены практически по всей Северной Евразии, — говорит учёный. — Один из факторов, благоприятствующих такому распространению — живорождение. Эти рептилии не откладывают яйца, а вынашивают потомство в своем теле. У одной гадюки рождается 7−8 детёнышей».
В Центральной России встречается гадюка Никольского, в южных регионах — степная гадюка, на Кавказе — ещё несколько видов. В Дагестане также попадается гюрза — очень крупная ядовитая змея, самый крупный представитель семейства гадюковых в фауне бывшего СССР.