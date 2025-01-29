Вот вам и тепло! Герпетолог предупредил о нашествии змей весной

Обычно ящерица живёт 8−9 лет, гадюка может дотянуть до 12−15. Разумеется, зимой они не размножаются, а спят, но отсутствие морозов приводит к тому, что весной пробуждается почти вся популяция. Таким образом, после тёплой зимы в природе змей будет больше, чем после холодной. А это значит, что и встречать мы их будем чаще, и потомства они дадут больше. Как раз в апреле у них начнётся период спаривания: самцы и самки будут массово передвигаться в поисках пары, образовывать так называемые змеиные клубки, проводить турниры.