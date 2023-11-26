Вот почему собаки гоняются за своими хвостами. Ученые нашли ответ
Оказывается, причин много. И некоторые — опасны.
Оказывается, причин много. И некоторые — опасны.
Автор сайта Live Science Чарльз Чой поговорил с экспертами, изучил специализированные публикации и выяснил, почему собаки, в особенности щенки, так часто гоняются за своими хвостами.
Им скучно
Молодые особи могут побегать за хвостом просто потому, что им нравится такая активность. В техасском Schertz Animal Hospital утверждают: щенки не понимают, что хвост — часть их тела.
Консультант по поведению собак Рассел Хартштейн добавил: питомцу может быть скучно. В этом случае с любимцем следует выйти на прогулку или поиграть с ним. В Live Science со ссылкой на VCA Animal Hospitals пишут: большинство собак все-таки предпочтут побегать за мячиком, а не за хвостом.
И еще одна причина: так питомец пытается привлечь внимание хозяина. Возможно, человек однажды сказал «хороший мальчик», когда его любимец гонялся за хвостом. Собака связала похвалу с деятельностью. Ругать бессмысленно — подобная реакция подкрепит нежелательное поведение. Совет в статье Live Science: просто игнорировать очередную погоню любимца за хвостом.
У них проблемы со здоровьем
Генетик из Хельсинкского университета Ханнес Лохи в беседе с Live Science заявил: некоторые породы больше других склонны к погоням за хвостом, например бультерьеры и немецкие овчарки. Их предрасположенность к такому компульсивному поведению хорошо известна, добавил эксперт.
Это может быть связано со множеством проблем со здоровьем: травма, зуд из-за кишечных паразитов или блох, воспаление параанальных желез, аллергия. Нужно консультироваться с ветеринаром.
Погоня за хвостом также может стать проявлением неврологического расстройства и являться аналогом обсессивно-компульсивного расстройства у человека.
Ранее сообщалось, что в США у сотен собак наблюдаются симптомы некоего неизвестного недуга. Случаи были зафиксированы в ряде штатов: Нью-Хэмпшире, Колорадо, Массачусетсе, Орегоне и Род-Айленде. Как отметил ветеринар-патологоанатом Дэвид Нидл из Ветеринарной диагностической лаборатории в Университете Нью-Гэмпшира, пока нет повода для беспокойства, но меры предосторожности нужно соблюдать. Заболевание респираторное, скорее всего, оно передается, как коронавирус. Хозяевам посоветовали ограничить контакты питомца с сородичами и соблюдать социальную дистанцию.