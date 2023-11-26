Вот почему собаки гоняются за своими хвостами. Ученые нашли ответ

Автор сайта Live Science Чарльз Чой поговорил с экспертами, изучил специализированные публикации и выяснил, почему собаки, в особенности щенки, так часто гоняются за своими хвостами.

Им скучно

Молодые особи могут побегать за хвостом просто потому, что им нравится такая активность. В техасском Schertz Animal Hospital утверждают: щенки не понимают, что хвост — часть их тела.

Консультант по поведению собак Рассел Хартштейн добавил: питомцу может быть скучно. В этом случае с любимцем следует выйти на прогулку или поиграть с ним. В Live Science со ссылкой на VCA Animal Hospitals пишут: большинство собак все-таки предпочтут побегать за мячиком, а не за хвостом.

И еще одна причина: так питомец пытается привлечь внимание хозяина. Возможно, человек однажды сказал «хороший мальчик», когда его любимец гонялся за хвостом. Собака связала похвалу с деятельностью. Ругать бессмысленно — подобная реакция подкрепит нежелательное поведение. Совет в статье Live Science: просто игнорировать очередную погоню любимца за хвостом.

У них проблемы со здоровьем

Генетик из Хельсинкского университета Ханнес Лохи в беседе с Live Science заявил: некоторые породы больше других склонны к погоням за хвостом, например бультерьеры и немецкие овчарки. Их предрасположенность к такому компульсивному поведению хорошо известна, добавил эксперт.

Это может быть связано со множеством проблем со здоровьем: травма, зуд из-за кишечных паразитов или блох, воспаление параанальных желез, аллергия. Нужно консультироваться с ветеринаром.

Погоня за хвостом также может стать проявлением неврологического расстройства и являться аналогом обсессивно-компульсивного расстройства у человека.