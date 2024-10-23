Вот когда и где изобрели первое колесо. Вы удивитесь

Профессор Колумбийского университета Ричард Буллиет считает, что первое колесо изобрели на Карпатах в 4000 годах до нашей эры. Такую гипотезу историк выдвинул еще в 2016 году, 23 октября 2024 года в журнале Royal Society Open Science опубликовали подробное описание теории, для доказательства которой междисциплинарная группа ученых использовала вычислительное проектирование.
Среди авторов статьи — аэрокосмический инженер Технологического института Джорджии Кай Джеймс. Вкратце об этой гипотезе пишет Live Science.
Гипотеза Буллиета основывается на том, что в 4000 году до н. э. стало труднее искать медную руду, людям пришлось заходить глубже в шахты и вытаскивать ящики с рудой на поверхность. На Карпатах находили повозки позднего медного века, напоминающие по форме современные вагонетки. В новом исследовании изучили становление колесно-осевой системы. По мнению Буллиета и его команды, для ее появления потребовалось три новшества.
Первая инновация — рифленые валики: ящик мог опираться на них и передвигаться в направлении вперед и назад. В шахту смогли завести более широкую телегу: благодаря рифленым роликам, не нужно было обходить ее, чтобы поменять направление движения.
Второе новшество — закрепленные на оси колеса. Так, клиренс телеги (дорожный просвет) стал выше, а значит, было проще преодолевать камни и различные обломки в шахте. Приблизительно через 500 лет после этого достижения могло появиться и третье открытие — колеса телеги стали двигаться независимо от оси, что обеспечило большую маневренность.
На изобретение подобной конструкции могли повлиять и особенности шахт на Карпатах. В частности то, что пути были замкнутыми и неширокими. В беседе с Live Science Кай Джеймс добавил, что не считает теорию Буллиета последним словом в вопросе об изобретении колеса. Аэрокосмический инженер предполагает, что эта гипотеза действительно может объяснять возникновение колеса в Восточной Европе, откуда технология могла распространиться в другие регионы. «Но мне кажется, что колесо могли изобрести и несколько цивилизаций независимо друг от друга», — уточнил эксперт.
Согласно другой теории, колесо изобрели в Месопотамии в 4000 годах до н. э., и уже впоследствии технология распространилась в Европе. Кроме того, считается, что колесо могли изобрести в 3800 годы до н. э. на территории современной Турции.