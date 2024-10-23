Вот когда и где изобрели первое колесо. Вы удивитесь

На изобретение подобной конструкции могли повлиять и особенности шахт на Карпатах. В частности то, что пути были замкнутыми и неширокими. В беседе с Live Science Кай Джеймс добавил, что не считает теорию Буллиета последним словом в вопросе об изобретении колеса. Аэрокосмический инженер предполагает, что эта гипотеза действительно может объяснять возникновение колеса в Восточной Европе, откуда технология могла распространиться в другие регионы. «Но мне кажется, что колесо могли изобрести и несколько цивилизаций независимо друг от друга», — уточнил эксперт.