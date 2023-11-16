Вот какие животные узнают себя в зеркале. Вы удивитесь

Автор сайта Live Science Ричард Палларди разобрался, какие животные узнают себя в зеркале. Он сделал выборку научных исследований, посвященных данному вопросу, и проконсультировался с экспертами. Как отметил Палларди, одна из первых научных статей на эту тему вышла в 1970 году в журнале Science.

Американский психолог Гордон Гэллап-младший разработал зеркальный тест. Впоследствии различные животные проходили через такой эксперимент — ученые пытались зафиксировать у них признаки самоосознания при виде своего отражения.

В 1970-е спящим под анестезией шимпанзе наносили метки краской на морды. После пробуждения животные рассматривали соответствующие участки мордочек в зеркало. На основании такого поведения и были сделаны выводы, что шимпанзе понимают, что перед ними их собственное отражение.

Ряд других приматов тоже с успехом прошли тест. Согласно исследованию 1973 года (Zeitschrift für Tierpsychologie, авторы — Юрген Летмат и Герти Дюккер), свое отражение узнали орангутаны.

В ходе эксперимента в 1994 году обезьянки бонобо рассматривали в зеркало те части своих тел, что так не увидишь (Human Evolution, авторы — Г. К. Вестергаард и С. В. Хаятт). Результаты теста горилл (Animal Cognition, 2022 год, среди авторов — Линдси Э. Мюррей) были более противоречивыми, пишут в Live Science.

Тест прошел азиатский слон из зоопарка Бронкса (Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), в числе авторов — Диана Райсс). Свое отражение замечают дельфины (Consciousness and Cognition, в числе авторов — Мартен Кен, Псаракос Сути; PNAS, в числе авторов — Диана Райсс).

Изучать себя в зеркале могут сороки (PLOS Biology, среди авторов — Хельмут Приор). После длительной подготовки тест прошли голуби (Science, среди авторов — Беррес Скиннер). У пингвинов Адели тоже были отмечены признаки узнавания себя в зеркале, но они не отреагировали на цветные нагрудники, которые им надели вместо того, чтобы сделать метки краской (bioRxiv, в числе авторов — Прабир Гхош Дастидар).

Муравьи пытались стереть с себя краску, глядя на свое отражение (Journal of Science, в числе авторов — Мари-Клэр Каммартс).

Представители вида скатов манта в исследовании 2016 года, кажется, узнавали себя в зеркало (Journal of Ethology, среди авторов — Ксилла Ари). Однако тест с отметками на теле этих рыб не провели. Рыбы губаны-чистильщики в эксперименте 2019 года попытались стереть с себя краску, когда заметили отметки на теле в отражении (PLOS Biology, среди авторов — Масанори Кода). А вот попугай Жако зеркальный тест провалил (Ethology Ecology & Evolution, в числе авторов — Мин Чен).

Такие спорные результаты ставят под вопрос целесообразность зеркального теста. Непонятно, на что он указывает: на чувство самости в его человеческом понимании или просто на сложную телесную осознанность.