Вот какие особенности болот влияют на климат. Мнение ученых

Эксперты зафиксировали колебания дневных и ночных температур у поверхности в разных частях болота. «Разница между холодными низинными, залитыми водой участками и возвышениями составила в дневные часы около 10. Это объясняется тем, что вода нагревается медленнее, чем воздух, а потому влажные почвы обычно имеют более низкую температуру», — уточнили в агентстве.