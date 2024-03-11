Вот какие особенности болот влияют на климат. Мнение ученых

Как метан выделяется из болот в атмосферу, изучили в Институте физики атмосферы (ИФА) имени А. М. Обухова РАН, пишет «РИА Новости». Исследование поможет оценить влияние болот на изменение климата. Результаты проведенной работы представлены в журнале Forests.
В агентстве напомнили, что болота занимают обширные площади Западной Сибири. Они являются «одним из главных хранилищ углерода на Земле». Углерод накапливался в них на протяжении тысячелетий в виде торфа. Поэтому болота участвуют в углеродном цикле, поглощают и выделяют парниковые газы. «В частности, они поглощают углекислый газ и выделяют метан», — уточняет «РИА Новости».
В ИФА РАН считают, что интенсивность подобных процессов зависит от ряда факторов: температуры у поверхности болота, микрорельефа и влажности почвы. Такие характеристики сильно разнятся даже в отношении одного болота. Из-за этого возникают сложности при расчетах выделения и поглощения парниковых газов конкретной территорией.
В ИФА РАН детально исследовали типичное для Западной Сибири верховое болото — Мухринский торфяник в Ханты-Мансийском автономном округе.
Верховым называют болото, питаемое осадками.
Оказалось, что у него крайне неоднородная структура. Были выявлены различающиеся микроландшафты: «рямы» (возвышенные участки, на которых растут кустарники или невысокие деревья), «гряды» (кочки, покрытые мхом), топи и «мочажины» (низменные переувлажненные участки).
Эксперты зафиксировали колебания дневных и ночных температур у поверхности в разных частях болота. «Разница между холодными низинными, залитыми водой участками и возвышениями составила в дневные часы около 10. Это объясняется тем, что вода нагревается медленнее, чем воздух, а потому влажные почвы обычно имеют более низкую температуру», — уточнили в агентстве.
Как отметил старший научный сотрудник ИФА РАН Дмитрий Чечин, благодаря подробным данным наблюдений можно развивать и верифицировать модели болот и выброса (эмиссии) парниковых газов.
Ранее в Красноярском научном центре Сибирского отделения РАН выяснили, что повышение летних температур привело к отступлению антарктических ледников и оттаиванию древних мхов. Последние провели тысячи лет под ледяным покровом. Они оказались доступными для микроорганизмов и стали источником метана.