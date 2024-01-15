Вот как правильно выбирать соки. Советы Роспотребнадзора

В телеграм-канале Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать соки. От покупки следует отказаться, если упаковка повреждена — деформирована или вздута, а также если крышка банки вогнута, вздута или на ней есть ржавчина. Если на бутылке заметны сколы и трещины, то такой сок брать не стоит.

В числе причин для отказа от приобретения сока — нарушенная целостность картонной упаковки. Отсутствие маркировки — еще один признак, почему сок лучше не покупать.

«Не пейте сок, если он забродил; содержит посторонние предметы: частицы косточек, семян; потемнел, даже если потемнела только часть; банка сока покрылась темными пятнами изнутри; увидели хлопья плесени или необычный осадок», — предостерегают в Роспотребнадзоре.

Сок нельзя пить, если есть хотя один из вышеупомянутых признаков. Такой напиток может быть опасен для здоровья.

В ведомстве порекомендовали не приобретать с рук соки, приготовленные в домашних условиях. Открытый сок нужно хранить не более суток в холодильнике и обязательно соблюдать рекомендации по условиям хранения, указанным на этикетке.

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