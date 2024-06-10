Вот как правильно выбирать мороженое. Лайфхаки от Роспотребнадзора

Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали об идеальных напитках для утоления жажды в жару. Оказалось, что это чистая вода и несладкий зеленый чай. Кроме того, хорошо утоляют жажду минеральная вода, морс, кисломолочные напитки, отвар из сухофруктов, витаминизированные напитки, а еще разведенные натуральные соки — особенно сок из сельдерея, лимонный сок, смешанный с водой в пропорции 1:10.