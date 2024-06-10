Вот как правильно выбирать мороженое. Лайфхаки от Роспотребнадзора

Сегодня, 10 июня, отмечается Всемирный день мороженого. По этому случаю в телеграм-канале Роспотребнадзора рассказали, как правильно выбирать такое лакомство.
Нужно изучить состав. «Постарайтесь выбрать эскимо с натуральными и качественными компонентами», — рекомендуют в посте. Также следует обратить внимание на срок годности. В ведомстве советуют выбирать эскимо с низким содержанием сахара или без него.
«Если в названии продукта есть только слова “молочное”, “сливочное”, “пломбир” или “кисломолочное”, значит, растительного жира там быть не должно», — напоминают в Роспотребнадзоре.
В ведомстве предостерегают покупать деформированное мороженое. Это признак нарушения температурного режима хранения. «Мороженое успело растаять и было снова заморожено, а это значит, что в нем могли начать размножаться бактерии», — объясняют в ведомстве.
В Роспотребнадзоре назвали мороженое хорошим источником энергии, ведь в нем содержится много жиров и углеводов. Кроме того, лакомство богато белком, некоторыми витаминами и минералами, необходимыми для организма.
Ранее эксперты Роспотребнадзора рассказали об идеальных напитках для утоления жажды в жару. Оказалось, что это чистая вода и несладкий зеленый чай. Кроме того, хорошо утоляют жажду минеральная вода, морс, кисломолочные напитки, отвар из сухофруктов, витаминизированные напитки, а еще разведенные натуральные соки — особенно сок из сельдерея, лимонный сок, смешанный с водой в пропорции 1:10.
В ведомстве напомнили, что в жару организм чаще страдает от обезвоживания. Такое состояние влечет за собой проблемы со здоровьем. В том числе обострение хронических заболеваний, перегрев и резкое ухудшение самочувствия (увеличение вязкости крови, учащение пульса и дыхания, возникновение жажды, тошноты, сухости кожи и др.).