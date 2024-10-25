Вот как изменилась жизнь пары из Тюмени, выигравшей в лотерею миллиард

«Выигранную сумму мы получили в полном объеме. До последнего не верили, что новогоднее чудо произошло именно с нашей семьей. Пока никаких глобальных перемен в нашей жизни не произошло. Одно могу сказать, благодаря выигрышу мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне. Хотелось бы, чтобы посторонние люди не беспокоили нас излишним вниманием. Мы не первые и не последние лотерейные победители нашей страны», — говорит Светлана Семенова.