Вот как изменилась жизнь пары из Тюмени, выигравшей в лотерею миллиард

Светлана и Юрий Семеновы, логопед и токарь из Тюмени, в январе 2024 года выиграли 1 млрд руб. в новогоднем тираже «Русского лото». Как изменилась их жизнь после получения выигрыша, рассказали РБК Life в пресс-службе «Столото».
С учетом вычета налога Семеновы получили 850 100 128 ₽. Они остались жить в Тюмени и приступили к улучшению жилищных условий, при этом супруги стараются не менять привычный и комфортный для них образ жизни.
«Выигранную сумму мы получили в полном объеме. До последнего не верили, что новогоднее чудо произошло именно с нашей семьей. Пока никаких глобальных перемен в нашей жизни не произошло. Одно могу сказать, благодаря выигрышу мы чувствуем уверенность в завтрашнем дне. Хотелось бы, чтобы посторонние люди не беспокоили нас излишним вниманием. Мы не первые и не последние лотерейные победители нашей страны», — говорит Светлана Семенова.
В «Столото» напомнили, что в соответствии со ст. 214.7 Налогового кодекса Российской Федерации выигрыш в государственной лотерее приравнивается к обычному доходу физического лица и облагается соответствующим налогом в зависимости от суммы приза. По ст. 55 Бюджетного кодекса, 85% от налога на выигрыш идет в региональный бюджет, 10% — в бюджет городского поселения, 5% — муниципальному округу.
Как ранее сообщало «Столото», Юрий Семенов купил несколько подарочных наборов на тираж «Новогоднего миллиарда» в декабре 2023 года. Один из них со словами: «Выигрыш делим поровну» он вручил супруге.
«Мы не считаем себя везунчиками по жизни. Всегда трудились, чтобы приносить пользу обществу, себе и своим детям. Просто так нам никогда ничего не доставалось. Я одновременно работала на нескольких работах, а муж зарабатывал тяжелым физическим трудом», — заметила Светлана Семенова.
Семеновым деньги никогда не доставались легко, поэтому они решили рационально потратить выигрыш. В январе пара планировала приобрести более просторное жилье, машину, поправить здоровье, съездить в путешествие, поделиться деньгами с детьми и отдать часть средств на благотворительность. Кроме того, Светлана Семенова задумывалась о том, чтобы открыть свой логопедический кабинет.