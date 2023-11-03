Вот как был построен Сфинкс в Древнем Египте. Новое исследование удивляет

Команда ученых Нью-Йоркского университета выяснила, какую роль погодные условия могли сыграть в формировании монументальной скульптуры Древнего Египта — Большого сфинкса.

Результаты исследования опубликованы в научном журнале Physical Review Fluids. Авторы статьи — Самуэль Бури, Скотт Види, Лейф Ристроф из Курантовского института математических наук при Нью-Йоркском университете. Вкратце о проведенной ими работе пишет Phys.org.

По мнению ученых, Сфинкс изначально мог возникнуть как ярданг (такие формы рельефа появляются под воздействием ветра), а впоследствии был «детализирован» людьми.

Эксперты провели лабораторные эксперименты, в которых воспроизводились условия, существовавшие во времена строительства Сфинкса 4500 лет назад. Авторы исследования сымитировали местность, где расположен древнеегипетский памятник — они использовали глину с добавлением более твердого материала. Далее они омыли ее быстрым потоком воды, чтобы воспроизвести силу ветра.

В итоге ученым удалось получить форму, напоминающую очертания Сфинкса. Вкрапления более твердого материала стали напоминать голову льва, его шею и лапы.

Ристроф считает, что их исследование предлагает довольно простую теорию возникновения образований, похожих на Сфинкса. Эксперт напомнил, что и сейчас существуют ярданги, чьи очертания напоминают по форме животных.

Ранее РБК Life рассказывал о строительстве пирамиды Хеопса. Оказывается, над ее созданием работали не рабы, а квалифицированные работники. За свой труд они получали плату.