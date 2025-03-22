Вот это поворот: почему Париж и Рим не дают денег Киеву?

В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail.ru политолог Олег Бонадеренко заявил, что не стоит обольщаться новостями о приостановке поддержки Киева.



«Надо понять, прежде всего, о каком времени идет речь. Америка же тоже будет вести довольно хитрую игру. Да, и все понимают, то, что говорит Трамп, это декларация намерений. И на самом деле США могут сохранить определенный объем ограниченной поддержки Киева в каких-то вопросах, а в зависимости от этого уже дальше плясать, что может делать отдельно от Вашингтона Рим и Париж. Плюс, есть декларация о том, что Макрон и Франция будут поддерживать Украину вне зависимости от Вашингтона, но я не могу исключать, что это тоже может быть просто публичная декларация. Ведь основной массив поддержки Киева, так или иначе, был связан с американской поддержкой», — поясняет эксперт.



По словам Бондаренко, никто из западных политиков не спешит брать на себя бремя ответственности и лидерство в поддержке Украины: «Блефует Трамп, когда говорит, что мы все прекратим. Блефует Макрон, когда говорит, что мы возьмем этот объем на себя».