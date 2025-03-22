Вот это поворот: почему Париж и Рим не дают денег Киеву?

Франция и Италия заблокировали предложение европейских дипломатов о выделении из бюджета Евросоюза 5 миллиардов евро на покупку 2 миллионов артиллерийских боеприпасов для Украины, пишет Bloomberg. Как указывает издание со ссылкой на свои источники, Париж и Рим пытаются затянуть решение вопроса. Публично итальянская сторона заявила о том, что ее интересуют «финансовые и технические детали» перед согласованием плана передачи средств киевским властям.
Рим и Париж стали неожиданным союзником Будапешта. Венгрия фактически единственная страна в Европе, активно блокирующая поставки Украине вооружения и средств по линии Евросоюза и из бюджета европейских стран.
При этом по изначальному плану верховного дипломата ЕС Украина должна была получить от 20 до 40 миллиардов евро в качестве поддержки. Как оказалось, бюджет этого не позволит, а поэтому европейские политики и экономисты предложили 5 миллиардов, передачу которых как раз и заблокировали Париж вместе с Римом.
В беседе с корреспондентом ВФокусе Mail.ru политолог Олег Бонадеренко заявил, что не стоит обольщаться новостями о приостановке поддержки Киева.
«Надо понять, прежде всего, о каком времени идет речь. Америка же тоже будет вести довольно хитрую игру. Да, и все понимают, то, что говорит Трамп, это декларация намерений. И на самом деле США могут сохранить определенный объем ограниченной поддержки Киева в каких-то вопросах, а в зависимости от этого уже дальше плясать, что может делать отдельно от Вашингтона Рим и Париж. Плюс, есть декларация о том, что Макрон и Франция будут поддерживать Украину вне зависимости от Вашингтона, но я не могу исключать, что это тоже может быть просто публичная декларация. Ведь основной массив поддержки Киева, так или иначе, был связан с американской поддержкой», — поясняет эксперт.
По словам Бондаренко, никто из западных политиков не спешит брать на себя бремя ответственности и лидерство в поддержке Украины: «Блефует Трамп, когда говорит, что мы все прекратим. Блефует Макрон, когда говорит, что мы возьмем этот объем на себя».
На вопрос, почему Рим стал соратником более субъектного Парижа в вопросе блокировки поддержки Украины, эксперт отметил, что обе страны действуют в рамках европейской солидарности.
«Делать что-то в одиночку не комильфо. Надо показывать некое единство. Поэтому неважно, Франция, Италия или кто-то еще», — заключил Олег Бондаренко.