Востоковед: какие условия созданы для операции Израиля против Ирана

Ближний Восток в очередной раз показывает свою суть: за фасадом дипломатии и международного права здесь правят реальные балансы сил и холодный расчет. Иранская проблема уже не просто внутренний кризис — это вызов всей системе международных отношений. Вопрос не в том, будет ли новая фаза израильско-иранской войны, а в том, сколько еще регион сможет выдержать натиск сил, для которых правила существуют только до тех пор, пока они не мешают достижению целей.