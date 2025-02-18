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Востоковед: Эр-Рияд пытается приравнять себя к США и России

Сегодня в Саудовской Аравии, во дворце Дирия Эр-Рияда, стартовали переговоры между Россией и США — первый масштабный диалог Москвы и Вашингтона с начала специальной военной операции. Основные цели — полное восстановление отношений между двумя странами, подготовка к организации встречи российского лидера Владимира Путина с американским главой Дональдом Трампом и к урегулированию украинского конфликта.

Екатерина Нагель
Автор ВФокусе Mail
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После озвучивания места проведения переговоров, общество стало задаваться одним и тем же вопросом — почему именно Эр-Рияд? По словам пресс-секретаря президента России Дмитрия Пескова, все дело в том, что Саудовская Аравия устраивает и российскую, и американскую сторону.

Почему согласились США

Такого же мнения, как и Дмитрий Песков, придерживается эксперт ВФокусе Mail, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока Института научной информации по общественным наукам Российской академии наук Василий Останин-Головня. Востоковед напомнил о первом зарубежном визите американского лидера Дональда Трампа в его первый президентский срок именно в Саудовскую Аравию, где «между ним и наследным принцем Мухаммедом ибн Салманом аль-Саудом было заключено многомиллиардное оборонное соглашение, которое знаменовало новый этап в развитии отношений между Эр-Риядом и Вашингтоном».

При демократах отношения Саудовской аравии и США заметно охладели. Поэтому Трамп со своей администрацией, конечно же, стремится установить прежний уровень взаимодействия, который интересен не столько в политической плоскости, сколько в экономической.

Василий Останин-Головня
Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН

Почему согласилась Россия

По словам эксперта, «после пандемии Москва не только возобновила интенсивное взаимодействие с Саудовской Аравией на нефтяных рынках, но и стала выводить политический диалог на качественно новый уровень, особенно после возвращения Сирии в состав Лиги арабских государств, визита сирийского лидера Башара Асада на ее саммит в Джидде и нормализации отношений между Эр-Риядом и Тегераном».

Почему согласилась Саудовская Аравия

Востоковед Василий Останин-Головня отметил, что сегодня Саудовская Аравия является одним из ведущих государств Ближнего Востока с достаточно сбалансированной политикой и развитыми отношениями не только с США и Россией, но и с Китаем и рядом других стран так называемого Глобального Юга.

Эр-Рияд стремится продемонстрировать свою новую роль на международной арене с такой установкой, как позитивный нейтралитет. Это, конечно, далеко не так, но Саудовская Аравия хочет на это всячески указывать, поэтому с радостью предоставляет площадку двум ведущим государствам мира, тем самым немного приравнивая себя к ним.

Василий Останин-Головня
Востоковед, научный сотрудник отдела Ближнего и Постсоветского Востока ИНИОН РАН