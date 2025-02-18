Востоковед: Эр-Рияд пытается приравнять себя к США и России

Эр-Рияд стремится продемонстрировать свою новую роль на международной арене с такой установкой, как позитивный нейтралитет. Это, конечно, далеко не так, но Саудовская Аравия хочет на это всячески указывать, поэтому с радостью предоставляет площадку двум ведущим государствам мира, тем самым немного приравнивая себя к ним.