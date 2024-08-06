Восстановлено лицо жившего 700 лет назад шотландского короля Роберта Брюса

При этом ученым пришлось создать две цифровых версии лица Брюса. Дело в том, что кости носа короля по неясным причинам практически не сохранились. Есть версия, что Брюс мог страдать от проказы, и это объясняет отсутствие носовых костей. Поскольку историки не могут договориться на этот счет, одна версия изображает лицо короля без следов проказы, но с весьма условным носом, а вторая — с умеренными проявлениями проказы.