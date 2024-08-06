Восстановлено лицо жившего 700 лет назад шотландского короля Роберта Брюса

Посетители Данфермлинского аббатства — средневекового католического монастыря, на кладбище которого похоронены короли Шотландии, — отныне смогут встретиться лицом к лицу с легендарным шотландским королем Робертом Брюсом спустя 695 лет после его смерти в 1329 году.
Реалистичную 3D-модель лица национального героя Шотландии создали специалисты из Университета Глазго и лаборатории по реконструкции лиц при Ливерпульском университете имени Джона Мурса. В своей работе ученые базировались на слепке черепа, который, как считается, принадлежал Роберту Брюсу. Сейчас череп хранится в Хантерианском музее в Лондоне. Могила короля со скелетом внутри была найдена в руинах Данфермлинского аббатства в 1818 году.
Модель стала результатом сочетания исторических исследований, научного анализа и достижений современных технологий лицевой реконструкции. Чтобы максимально близко к оригиналу воссоздать внешность Брюса, ученые просканировали череп с помощью лазерного 3D-сканера, это позволило точно, по расположению костей, определить распределение мышечных тканей. На мышечную структуру затем были виртуально «надеты» слои кожи с реалистичной текстурой.
На голове короля — увенчанный короной шлем, который был на Брюсе во время его самой знаменитой победы над английскими войсками в битве при Бэннокберне в 1314 году.
При этом ученым пришлось создать две цифровых версии лица Брюса. Дело в том, что кости носа короля по неясным причинам практически не сохранились. Есть версия, что Брюс мог страдать от проказы, и это объясняет отсутствие носовых костей. Поскольку историки не могут договориться на этот счет, одна версия изображает лицо короля без следов проказы, но с весьма условным носом, а вторая — с умеренными проявлениями проказы.
Роберта Брюса называют национальным героем Шотландии, поскольку он возглавил победоносную войну за независимость Шотландии от Англии в конце XIII — начале XIV века. При нем в 1328 году Шотландия стала независимым суверенным государством, а он — ее королем Робертом I.