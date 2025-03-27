Восстановление «Северного потока»: кому будет выгоден газопровод в руках США

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу рассказал, что Москва и Вашингтон обсуждают судьбу «Северных потоков». Глава внешнеполитического ведомства назвал европейских чиновников, которые не хотят восстановить газопроводы, «либо больными людьми, либо самоубийцами».
— Интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про «Северные потоки». Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм, — сказал Лавров.
Министр напомнил, что европейский бизнес сейчас платит за энергоносители в разы больше, чем американский. Среди тех, кто выступает против восстановления «Северных потоков» он назвал вице-канцлера Германии Роберта Хабека, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, министра обороны Германии Бориса Писториуса. А вот Вашингтон, похоже, не против, чтобы российский газ шел в Европу. В начале марта Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг устанавливает связи с администрацией Трампа. Источники издания утверждают, что восстановление «Северного потока» могло бы сыграть положительную роль в переговорах Москвы и Вашингтона.
Ранее о желании выкупить «Северный поток» говорил американский инвестор Стивен Линч. The Wall Street Journal писал, что он обратился к правительству США за разрешением участвовать в торгах, если трубопровод будет выставлен на продажу.
— Суть в следующем: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива, — объяснил он желание приобрести российский актив.
И он прав, что подтверждают авторы Financial Times. Они приходят к выводу, что после запуска «Северного потока» Германия окажется зависима и от России, и от США, но все-таки в Берлине есть те, кто не против возобновления поставок газа.
— Когда вернется мир и выстрелы пушек между Россией и Украиной замолкнут, отношения нормализуются, санкции будут сняты, и, конечно, газ снова начнет поступать в ЕС, — заявил депутат бундестага партии ХДС Томас Барейс, напомнив, что газопровод — частный проект.
Экономист, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк отмечает, что возобновление поставок в Европу выгодно России. Прежде всего там будет наш газ, за который Европе придется платить:
Байденовская администрация пыталась «Северные потоки» остановить и в итоге пошла на акт международного терроризма. Если нынешняя американская администрация пойдет на восстановление «Северных потоков» при участии бизнеса, то это будет серьезный разворот в политике Вашингтона.
По мнению экономиста, в результате независимости от российских энергоносителей та же экономика Германии в состоянии упадка и выхода пока нет.
— Восстановление торгово-экономических отношений с Россией, в том числе в сфере энергетики, станет мощным стимулом для нормализации экономической ситуации и в Германии, и в Европе в целом, — считает Батюк.
Он напомнил, что и Россия будет зависеть от европейских партнеров, которым необходимо будет перечислять средства в наш бюджет.