Восстановление «Северного потока»: кому будет выгоден газопровод в руках США

Министр напомнил, что европейский бизнес сейчас платит за энергоносители в разы больше, чем американский. Среди тех, кто выступает против восстановления «Северных потоков» он назвал вице-канцлера Германии Роберта Хабека, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, министра обороны Германии Бориса Писториуса. А вот Вашингтон, похоже, не против, чтобы российский газ шел в Европу. В начале марта Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг устанавливает связи с администрацией Трампа. Источники издания утверждают, что восстановление «Северного потока» могло бы сыграть положительную роль в переговорах Москвы и Вашингтона.