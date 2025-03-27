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Восстановление «Северного потока»: кому будет выгоден газопровод в руках США

Американский бизнес нацелился на «Северный поток». Сразу несколько инвесторов готовы приобрести газопровод. Экономист объяснил ВФокусе Mail, кому необходимо возобновление поставок энергоносителей.

Даниил Черных
Автор ВФокусе Mail

Министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью Первому каналу рассказал, что Москва и Вашингтон обсуждают судьбу «Северных потоков». Глава внешнеполитического ведомства назвал европейских чиновников, которые не хотят восстановить газопроводы, «либо больными людьми, либо самоубийцами».

— Интерес восстановить нормальную энергообеспеченность Европы, разве это интерес только США и России? Идет разговор про «Северные потоки». Наверное, будет интересно, если американцы используют свое влияние на Европу и заставят ее не отказываться от российского газа. Но это уже какой-то сюрреализм, — сказал Лавров.

Министр напомнил, что европейский бизнес сейчас платит за энергоносители в разы больше, чем американский. Среди тех, кто выступает против восстановления «Северных потоков» он назвал вице-канцлера Германии Роберта Хабека, председателя Европейской комиссии Урсулу фон дер Ляйен, министра обороны Германии Бориса Писториуса. А вот Вашингтон, похоже, не против, чтобы российский газ шел в Европу. В начале марта Financial Times со ссылкой на источники сообщало, что директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг устанавливает связи с администрацией Трампа. Источники издания утверждают, что восстановление «Северного потока» могло бы сыграть положительную роль в переговорах Москвы и Вашингтона.

Ранее о желании выкупить «Северный поток» говорил американский инвестор Стивен Линч. The Wall Street Journal писал, что он обратился к правительству США за разрешением участвовать в торгах, если трубопровод будет выставлен на продажу.

— Суть в следующем: это уникальная возможность для Америки и Европы контролировать энергоснабжение Европы до конца эры ископаемого топлива, — объяснил он желание приобрести российский актив.

И он прав, что подтверждают авторы Financial Times. Они приходят к выводу, что после запуска «Северного потока» Германия окажется зависима и от России, и от США, но все-таки в Берлине есть те, кто не против возобновления поставок газа.

— Когда вернется мир и выстрелы пушек между Россией и Украиной замолкнут, отношения нормализуются, санкции будут сняты, и, конечно, газ снова начнет поступать в ЕС, — заявил депутат бундестага партии ХДС Томас Барейс, напомнив, что газопровод — частный проект.

Экономист, главный научный сотрудник Института США и Канады Владимир Батюк отмечает, что возобновление поставок в Европу выгодно России. Прежде всего там будет наш газ, за который Европе придется платить:

Байденовская администрация пыталась «Северные потоки» остановить и в итоге пошла на акт международного терроризма. Если нынешняя американская администрация пойдет на восстановление «Северных потоков» при участии бизнеса, то это будет серьезный разворот в политике Вашингтона.

По мнению экономиста, в результате независимости от российских энергоносителей та же экономика Германии в состоянии упадка и выхода пока нет.

— Восстановление торгово-экономических отношений с Россией, в том числе в сфере энергетики, станет мощным стимулом для нормализации экономической ситуации и в Германии, и в Европе в целом, — считает Батюк.

Он напомнил, что и Россия будет зависеть от европейских партнеров, которым необходимо будет перечислять средства в наш бюджет.