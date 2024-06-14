Восстановлена внешность мужчины, жившего на севере Руси 800 лет назад

Российские археологи недавно обнаружили древний некрополь во время обследования участка под сгоревшей Успенской церковью 1774 года в Кондопоге, Республика Карелия. Храм погиб при пожаре более пяти лет назад, а то, что скрывалось под деревянной постройкой, потрясло ученых. Там были захоронения XII—XVIII вв. еков со множеством артефактов.