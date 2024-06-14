Восстановлена внешность мужчины, жившего на севере Руси 800 лет назад

Российские археологи недавно обнаружили древний некрополь во время обследования участка под сгоревшей Успенской церковью 1774 года в Кондопоге, Республика Карелия. Храм погиб при пожаре более пяти лет назад, а то, что скрывалось под деревянной постройкой, потрясло ученых. Там были захоронения
Что удивительно для Севера с его песчаными почвами, так это редкая сохранность останков. Она позволяет антропологам исследовать условия жизни, состояние здоровья, рацион местного средневекового населения и многое другое.
«Можно отметить низкие уровни травматизма и показателей маркеров физиологического стресса, а также патологических проявлений, затронувших костную и зубочелюстную систему. В этом отношении оставившая могильник популяция выглядит благополучно», — рассказывают специалисты Института археологии РАН в отчете об исследовании.
Антропологам даже удалось сделать 3D-реконструкцию облика мужчины 30−39 лет по хорошо сохранившимся останкам из погребения XIII — начала XV века.