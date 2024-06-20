Воссоздана внешность человека, который жил 300 тыс. лет назад

Возраст останков, найденных в Джебель-Ирхуд, составляет около 315 тыс. лет. До сих пор считалось, что Homo Sapiens появились около двухсот тысяч лет назад, после чего этот вид вытеснил другие виды людей, в том числе неандертальцев и денисовцев. Находка в Джебель-Ирхуд показывает, что это могло произойти на сто тысяч лет раньше.