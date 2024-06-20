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Воссоздана внешность человека, который жил 300 тыс. лет назад

Получился «сильный и безмятежный» мужчина.

Источник: Cicero Moraes

Ученые реконструировали старейший известный череп Homo sapiens, найденный в Марокко. Это помогло воссоздать внешность человека, который жил 300 лет назад, сообщает Daily Mail.

Ученые из Института эволюционной антропологии Макса Планка обнаружили череп в 2017 году в древнейшей палеолитической стоянке Джебель-Ирхуд в Марокко. Бразильский эксперт по графике Сисеро Мораес (Cicero Moraes) использовал череп, чтобы воссоздать внешность человека, который жил 300 тыс. лет назад.

Для этого команда ученых под руководством Мораеса отсканировала череп, а затем наложила на модель мягкие ткани и кожу. Из-за отсутствия тазовых костей древнего человека, определить пол оказалось невозможно. Мораес решил сделать мужское лицо.

Метод также включал нанесение 3D-схемы на прототип черепа «донора», который позволил восстановить недостающие части черепа, такие как челюсть. Донором был выбран взрослый мужчина с низким индексом массы тела. В итоге ученые получили внешность человека, которого описали как «сильный и безмятежный».

Возраст останков, найденных в Джебель-Ирхуд, составляет около 315 тыс. лет. До сих пор считалось, что Homo Sapiens появились около двухсот тысяч лет назад, после чего этот вид вытеснил другие виды людей, в том числе неандертальцев и денисовцев. Находка в Джебель-Ирхуд показывает, что это могло произойти на сто тысяч лет раньше.

Ранее ученые выяснили, чем болели древние жители Сибири. Исследователи проанализировали останки 60 человек, живших в Томске в XVII — начале ХХ века и погребенных на территории Богородице-Алексеевского мужского монастыря. Древние сибиряки плохо питались и занимались тяжелым физическим трудом. Из-за этого у них развивались дегенеративно-дистрофические изменения позвоночника и крупных суставов (остеохондроз, спондилез, деформирующий спондилоартроз), появлялись травмы и посттравматические изменения, а также наблюдались аномалии развития.