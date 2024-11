Воссоздана сложная архитектура щупалец осьминога

Ученые Иллинойсского университета в Урбане-Шампейне в сотрудничестве с коллегами из Virginia Tech, Университета Северной Каролины и Университета Южной Флориды воссоздали сложную мышечную архитектуру щупалец (рук) осьминога. Исследование опубликовано в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).