Воссоздана сложная архитектура щупалец осьминога

В рамках эксперимента осьминог выполнял задачи в резервуаре с листом оргстекла, через отверстие в котором он просовывал руку, чтобы достать объект с противоположной стороны. Наблюдения помогли ученым собрать данные о движении руки, а затем использовать их для подтверждения того, что их модель способна воспроизводить те же движения, что демонстрировал осьминог.