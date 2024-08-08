Воссоздан парфюм Цезаря с нотами «пота гладиаторов». Вот что там есть еще

Считается, что древнеримский диктатор Гай Юлий Цезарь (100 год до н. э. — 44 год до н. э.) пользовался парфюмом под названием Telinum, который изготавливался из цветов, фруктов, масел и пота гладиаторов. Спустя более чем 2000 лет после смерти легендарного полководца ученым удалось воссоздать эти духи, пишет Daily Mail.
В поте гладиаторов была кровь бойцов, частицы их кожи, грязь и оливковое масло, которое наносилось на тела перед поединком. В Древнем Риме верили, что этот состав обладает полезными качествами. Исследовательская команда The Scent Culture and Tourism Association (SCTA) реконструировала его при помощи пачули, у которого древесный мускусный аромат.
Специалисты считают, что Telinum также мог содержать смесь мяты, розы, лимона, бергамота, лаванды, жасмина, водяной лилии, фиалки, уд кедра и амбры.
В SCTA изучили древние источники, чтобы вычислить пирамиду аромата. В организации утверждают, что обычные римляне предпочитали простой парфюм с затхлым резким запахом. Знать приобретала более сладкие духи за границей или заказывала собственный вариант аромата у местных производителей.
Парфюм, как у Цезаря, планируется запустить в продажу в Турции, Франции и Италии в октябре, точное название продукции и ее цена в публикации не называются.
Ранее сообщалось о находке в лесу Dossone della Melia в Калабрии (Италии). Там обнаружили остатки каменной стены и земляных работ, которые служили для сдерживания восстания рабов под предводительством бывшего гладиатора Спартака. В 73 году до н. э. он сбежал из школы гладиаторов (лудус) вместе с группой бойцов. Им удалось собрать армию в 70 тыс. человек. Войска Спартака разбили в 71 году до н. э. По данным историков Плутарха и Аппиана, Спартак погиб в бою. Аппиан также уточнял, что тело бывшего гладиатора не нашли. После восстания 6000 мятежников были распяты вдоль Аппиевой дороги ради устрашения.