Воссоздан парфюм Цезаря с нотами «пота гладиаторов». Вот что там есть еще

Ранее сообщалось о находке в лесу Dossone della Melia в Калабрии (Италии). Там обнаружили остатки каменной стены и земляных работ, которые служили для сдерживания восстания рабов под предводительством бывшего гладиатора Спартака. В 73 году до н. э. он сбежал из школы гладиаторов (лудус) вместе с группой бойцов. Им удалось собрать армию в 70 тыс. человек. Войска Спартака разбили в 71 году до н. э. По данным историков Плутарха и Аппиана, Спартак погиб в бою. Аппиан также уточнял, что тело бывшего гладиатора не нашли. После восстания 6000 мятежников были распяты вдоль Аппиевой дороги ради устрашения.