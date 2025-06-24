Воссоздан облик обитавшего в океане 580 млн лет назад животного

Гребневики — морские животные, обитающие повсеместно в мировом океане с мягкими желеобразными телами. Их отличительная особенность — «гребни», образованные ресничками, которые они используют для передвижения. Этот тип отделился от остальных животных около 800 млн лет назад. Изучение ископаемого материала возрастом около 580−540 млн лет позволяет предполагать, что некоторые из живых существ того времени могли быть гребневиками, однако непохожими на современные виды.