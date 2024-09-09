Воспаления напрямую связаны с психическими расстройствами

Ученые из Новосибирска провели эксперимент и доказали, что снизить уровень воспаления и нивелировать депрессивные симптомы можно с помощью трансплантации иммунных клеток с определенными функциональными характеристиками. Возможно, в будущем это позволит справиться с депрессией пациентам, на которых не действуют антидепрессанты.