Воспаления напрямую связаны с психическими расстройствами

Философ и психолог Уильям Джеймс еще в 1890 году предположил, что ментальные изменения связаны с телесными. Современными исследованиями доказана двунаправленная связь между нашими ощущениями, восприятием, эмоциями, мыслями и биологическими системами, включая иммунную.
Так, чрезмерное эмоциональное напряжение, чувство одиночества, постоянный стресс и тревога нарушают функционирование иммунной системы, а сбой в работе иммунитета повышает чувствительность мозга в стрессовым ситуациям, а также создает благоприятную почву для развития психических расстройств.
При воспалении в организме повышается уровень провоспалительных цитокинов — белков, секретируемых иммунными клетками. Они способны нарушать функционирование дофаминовых, серотониновых и глутаматных рецепторов. А сбой в их работе провоцирует возникновение психических заболеваний.
Так, повышенный уровень прововоспалительных цитокинов обнаруживается у пациентов с депрессией, шизофренией, обсессивно-компульсивным расстройством.
Обычно прововоспалительные цитокины в избыточном количестве вырабатываются из-за вирусов и бактерий.
При обследовании пациентов со стресс-индуцированными расстройствами (расстройствами адаптации, ПТСР) в 60−90% случаев выявляется вторичная иммунная недостаточность (ВИН) — нарушение работы иммунной системы, возникающее в постнатальный период либо во взрослом возрасте и не связанное с генетическими дефектами. Это заболевание может быть вызвано инфекциями, аллергией и аутоиммунными процессами.
Иммунотерапия шизофрении
Некоторые зарубежные ученые выявили, что в развитии заболевания участвуют вирусные и бактериальные инфекции. В России тема участия иммунных механизмов в патогенезе шизофрении тоже активно исследуется. Так, отечественные специалисты выяснили, что это психическое заболевание может быть следствием клещевого энцефалита.
Результаты исследований показали, что наибольшие иммунные нарушения наблюдались в первые пять лет после возникновения симптомов шизофрении.
Между тем, томские ученые доказали, что определенные изменения иммунитета делают людей с шизофренией нечувствительными к психофармакотерапии.
Помимо шизофрении, новый алгоритм повышает эффективность лечения расстройств адаптации и ПТСР.
Воздействие на иммунитет при депрессии
Депрессия — самое распространенное психическое заболевание. Основное проявление симптомов заболевания — отсутствие интереса к жизни.
В большинстве случаев для лечения прописывают антидепрессанты, которые помогают не всем пациентам. Неправильно подобранное лечение способствует прогрессированию болезни.
Ученые из Новосибирска провели эксперимент и доказали, что снизить уровень воспаления и нивелировать депрессивные симптомы можно с помощью трансплантации иммунных клеток с определенными функциональными характеристиками. Возможно, в будущем это позволит справиться с депрессией пациентам, на которых не действуют антидепрессанты.
Врачи Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы сравнили эффективность лечения депрессивных расстройств психотропными препаратами и комбинированной терапией.
Пациентов разделили на две группы. Первая получала антидепрессанты, а вторая гипербарическую оксигенацию (ГБО), цитопротекторный и иммуномодулирующий перапараты.
ГБО — это метод лечения кислородом под высоким давлением в барокамерах. Подобное лечение устраняет воспаления и нормализует работу иммунной системы.
Вторая группа показала положительную динамику. У них улучшились показатели выраженности ангедонии и перестали преследовать суицидальные мысли и чувство вины.
Инфекционное обсессивно-компульсивное расстройство
Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется наличием обсессий (навязчивых идей), вызывающих сильную тревогу, и повторяющихся движений (компульсий), позволяющих снизить эмоциональное напряжение.
Наиболее часто встречающаяся обсессия — боязнь грязи, а компульсия — ритуалы мытья. Для лечения заболевания применяются антидепрессанты и психотерапия, однако до половины пациентов с ОКР на них не реагируют.
При заражении стрептококком развитие симптомов психических расстройств обусловлено тем, что антитела, которые вырабатываются для борьбы с патогеном, могут воздействовать на базальные ганглии — структуры мозга, отвечающие за регуляцию движений и мотивационные аспекты поведения человека.
Помимо стрептококка, есть и другие возбудители, которые могут спровоцировать обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). К ним относятся:
- Mycoplasma pneumoniae;
- Borrelia burgdorferi;
- Toxoplasma gondii;
- вирус болезни Борна.
После пандемии коронавируса также исследуется связь COVID-19 с ОКР.
Для диагностики PANDAS используются лабораторные методы. Они позволяют определить наличие антител против стрептококков и нейрональных антител, которые направлены против базальных ганглиев в крови или спинномозговой жидкости.
От точности поставленного диагноза зависит эффективность лечения. Пациентам, которые не реагируют на стандартную терапию ОКР, могут быть назначены антимикробные и противовоспалительные препараты, а также стероидная терапия.
Ранее ученые нашли в мозге предрасположенность к депрессии.