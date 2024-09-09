Популярные темы
Объясняем
Наука и технологии
История
Культура
Космос
Окружающий мир
Животные
Забавное
Здоровье
Персоны
Места
Общество
Факты
Спорт
Сад и огород
Новости
Финансы
Курсы
Спорт
Погода
Все проекты
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Воспаления напрямую связаны с психическими расстройствами

С каждым годом появляется все больше доказательств того, что от состояния иммунной системы зависит психическое здоровье. Рассказываем, от каких инфекций могут возникнуть проблемы с психикой.

Анна Морозова
Автор ВФокусе Mail
Источник: Freepik

Философ и психолог Уильям Джеймс еще в 1890 году предположил, что ментальные изменения связаны с телесными. Современными исследованиями доказана двунаправленная связь между нашими ощущениями, восприятием, эмоциями, мыслями и биологическими системами, включая иммунную.

Так, чрезмерное эмоциональное напряжение, чувство одиночества, постоянный стресс и тревога нарушают функционирование иммунной системы, а сбой в работе иммунитета повышает чувствительность мозга в стрессовым ситуациям, а также создает благоприятную почву для развития психических расстройств.

При воспалении в организме повышается уровень провоспалительных цитокинов — белков, секретируемых иммунными клетками. Они способны нарушать функционирование дофаминовых, серотониновых и глутаматных рецепторов. А сбой в их работе провоцирует возникновение психических заболеваний.

Так, повышенный уровень прововоспалительных цитокинов обнаруживается у пациентов с депрессией, шизофренией, обсессивно-компульсивным расстройством.

Обычно прововоспалительные цитокины в избыточном количестве вырабатываются из-за вирусов и бактерий.

При обследовании пациентов со стресс-индуцированными расстройствами (расстройствами адаптации, ПТСР) в 60−90% случаев выявляется вторичная иммунная недостаточность (ВИН) — нарушение работы иммунной системы, возникающее в постнатальный период либо во взрослом возрасте и не связанное с генетическими дефектами. Это заболевание может быть вызвано инфекциями, аллергией и аутоиммунными процессами.

Иммунотерапия шизофрении

Некоторые зарубежные ученые выявили, что в развитии заболевания участвуют вирусные и бактериальные инфекции. В России тема участия иммунных механизмов в патогенезе шизофрении тоже активно исследуется. Так, отечественные специалисты выяснили, что это психическое заболевание может быть следствием клещевого энцефалита.

Результаты исследований показали, что наибольшие иммунные нарушения наблюдались в первые пять лет после возникновения симптомов шизофрении.

Между тем, томские ученые доказали, что определенные изменения иммунитета делают людей с шизофренией нечувствительными к психофармакотерапии.

Исследование показало, что включение иммунотерапии в схему лечения этого психического расстройства позволило преодолеть резистентность и повысить эффективность фармакотерапии у 60,6−72,7% пациента.

Помимо шизофрении, новый алгоритм повышает эффективность лечения расстройств адаптации и ПТСР.

Воздействие на иммунитет при депрессии

Депрессия — самое распространенное психическое заболевание. Основное проявление симптомов заболевания — отсутствие интереса к жизни.

В большинстве случаев для лечения прописывают антидепрессанты, которые помогают не всем пациентам. Неправильно подобранное лечение способствует прогрессированию болезни.

Ученые из Новосибирска провели эксперимент и доказали, что снизить уровень воспаления и нивелировать депрессивные симптомы можно с помощью трансплантации иммунных клеток с определенными функциональными характеристиками. Возможно, в будущем это позволит справиться с депрессией пациентам, на которых не действуют антидепрессанты.

Врачи Мордовской республиканской клинической психиатрической больницы сравнили эффективность лечения депрессивных расстройств психотропными препаратами и комбинированной терапией.

Пациентов разделили на две группы. Первая получала антидепрессанты, а вторая гипербарическую оксигенацию (ГБО), цитопротекторный и иммуномодулирующий перапараты.

ГБО — это метод лечения кислородом под высоким давлением в барокамерах. Подобное лечение устраняет воспаления и нормализует работу иммунной системы.

Вторая группа показала положительную динамику. У них улучшились показатели выраженности ангедонии и перестали преследовать суицидальные мысли и чувство вины.

Инфекционное обсессивно-компульсивное расстройство

Обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР) характеризуется наличием обсессий (навязчивых идей), вызывающих сильную тревогу, и повторяющихся движений (компульсий), позволяющих снизить эмоциональное напряжение.

Наиболее часто встречающаяся обсессия — боязнь грязи, а компульсия — ритуалы мытья. Для лечения заболевания применяются антидепрессанты и психотерапия, однако до половины пациентов с ОКР на них не реагируют.

При заражении стрептококком развитие симптомов психических расстройств обусловлено тем, что антитела, которые вырабатываются для борьбы с патогеном, могут воздействовать на базальные ганглии — структуры мозга, отвечающие за регуляцию движений и мотивационные аспекты поведения человека.

Помимо стрептококка, есть и другие возбудители, которые могут спровоцировать обсессивно-компульсивное расстройство (ОКР). К ним относятся:

  • Mycoplasma pneumoniae;
  • Borrelia burgdorferi;
  • Toxoplasma gondii;
  • вирус болезни Борна.

После пандемии коронавируса также исследуется связь COVID-19 с ОКР.

Для диагностики PANDAS используются лабораторные методы. Они позволяют определить наличие антител против стрептококков и нейрональных антител, которые направлены против базальных ганглиев в крови или спинномозговой жидкости.

От точности поставленного диагноза зависит эффективность лечения. Пациентам, которые не реагируют на стандартную терапию ОКР, могут быть назначены антимикробные и противовоспалительные препараты, а также стероидная терапия.

Ранее ученые нашли в мозге предрасположенность к депрессии.