Восьмилетняя девочка угнала машину в Огайо. Видео

Полиция сразу начала поиски и вскоре обнаружила водительницу: девочка успела заехать в Старбакс и взять себе фраппучино. Как именно ребенок научился управлять автомобилем и смог проложить маршрут до магазина, сотрудники правоохранительных органов не поняли. Подъезжая к супермаркету, девочка сбила почтовый ящик, но он стал единственной жертвой ее водительских навыков, так что в целом все закончилось хорошо.