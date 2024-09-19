Восьмилетняя девочка угнала машину в Огайо. Видео

В прошедшее воскресенье полиция штата Огайо в США получила сообщение о пропаже ребенка: в 9 утра им позвонила женщина из города Бедфорд сообщила, что у нее пропала 8-летняя девочка, а также семейный автомобиль Nissan Rogue.
Также в участок пришло сообщение о неосторожном вождении. Как вскоре оказалось, два этих дела связаны: 8-летняя девочка решила, что очень хочет в магазин, угнала родительский автомобиль и отправилась в самостоятельный путь. Камеры наблюдения соседей засняли, как ребенок садится в машину и уезжает в неизвестном направлении.
Полиция сразу начала поиски и вскоре обнаружила водительницу: девочка успела заехать в Старбакс и взять себе фраппучино. Как именно ребенок научился управлять автомобилем и смог проложить маршрут до магазина, сотрудники правоохранительных органов не поняли. Подъезжая к супермаркету, девочка сбила почтовый ящик, но он стал единственной жертвой ее водительских навыков, так что в целом все закончилось хорошо.
Газета Нью-Йорк Таймс, сообщившая о происшествии, смогла получить запись видеорегистратора у свидетеля вождения, Джастина Кимери. Поначалу Джастин решил, что водителю за рулем плохо: машина виляла и часто меняла полосы. Джастин дозвонился до 911, но потом поспешил на работу, и о развязке узнал уже из новостей.
Заместитель шерифа полиции Бедфорда Рик Сатс заявил, что полиция не станет выдвигать обвинений, поскольку никто не пострадал. Девочку и автомобиль вернули домой.
В социальных сетях участка лишь появился пост о том, что наконец-то найден житель Бедфорда, который любит шопинг сильнее, чем жена шерифа. Полицейские прибавили, что позволили юной водительнице допить свой фраппучино, прежде чем задержали ее — не хотели, чтобы девочка расстроилась.
Ранее рассказали, что водители на трассе М-11 под Москвой выстроились в пробку, чтобы пропустить медвежонка.