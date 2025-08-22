Восходят единицы. Альпинист Абрамов раскрыл опасность пика Победы

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что последние семь километров к вершине идут по сложному гребню. Он практически горизонтальный, поэтому там сложно перемещать человека. По крутому склону людей можно спускать вниз, а на пике Победы приходится нести по горизонтали. Кроме того, там очень часто плохая погода. Альпинист предположил, что гора намного сложнее и опаснее Эвереста.
«Честно говоря, статистика пика Победы очень плохая — там с каждым четвертым-пятым восходителем случаются какие-то неприятности, поэтому ходят очень редко, это малопосещаемая гора», — добавил Александр Абрамов.
Он рассказал, что объект входит в проект «Снежный барс». Это пять семитысячников Советского Союза. На пик Победы ходят уже в самый последний момент, восходят туда единицы.
Александр Абрамов заметил, что любая проблема, которая там возникает, чаще всего заканчивается плохо.
«На Эвересте каждый год порядка 500 шерпов, это шикарные альпинисты-трудяги, которые вытаскивают людей. На пике Победы сейчас мало уже людей осталось, конец сезона, поэтому прогнозы неутешительные, дай Бог, чтобы все закончилось хорошо», — добавил Абрамов.
Напомним, четыре года назад у мужа женщины во время одного из восхождений случился инсульт. Спасти его не смогли. Однако даже эта трагедия не убила любовь Наговицыной к вершинам.
Кстати, при восхождении на пик Победы она, как выяснилось, страховала гида. Он оказался совсем неопытным.