Восходят единицы. Альпинист Абрамов раскрыл опасность пика Победы

12 августа москвичка Наталья Наговицына сломала ногу на пике Победы в Киргизии. Было предпринято несколько попыток эвакуировать ее, но все заканчивались провалом. Чем опасен пик Победы, рассказал альпинист, 12-кратный восходитель на Эверест, президент клуба «7 вершин» Александр Абрамов.

Айгуль Сабитова
Автор ВФокусе Mail
Источник: РИА "Новости"

В разговоре с Агентством городских новостей «Москва» он сообщил, что последние семь километров к вершине идут по сложному гребню. Он практически горизонтальный, поэтому там сложно перемещать человека. По крутому склону людей можно спускать вниз, а на пике Победы приходится нести по горизонтали. Кроме того, там очень часто плохая погода. Альпинист предположил, что гора намного сложнее и опаснее Эвереста.

«Честно говоря, статистика пика Победы очень плохая — там с каждым четвертым-пятым восходителем случаются какие-то неприятности, поэтому ходят очень редко, это малопосещаемая гора», — добавил Александр Абрамов.

Он рассказал, что объект входит в проект «Снежный барс». Это пять семитысячников Советского Союза. На пик Победы ходят уже в самый последний момент, восходят туда единицы.

Александр Абрамов заметил, что любая проблема, которая там возникает, чаще всего заканчивается плохо.

«На Эвересте каждый год порядка 500 шерпов, это шикарные альпинисты-трудяги, которые вытаскивают людей. На пике Победы сейчас мало уже людей осталось, конец сезона, поэтому прогнозы неутешительные, дай Бог, чтобы все закончилось хорошо», — добавил Абрамов.

Напомним, четыре года назад у мужа женщины во время одного из восхождений случился инсульт. Спасти его не смогли. Однако даже эта трагедия не убила любовь Наговицыной к вершинам.

Кстати, при восхождении на пик Победы она, как выяснилось, страховала гида. Он оказался совсем неопытным.