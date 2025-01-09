Вошел в роль: актера отстранили от рекламы пива за «пьяный дебош»

Сообщается, что в канун Нового года один из самых популярных актеров Японии, будучи в нетрезвом виде, незаконно проник в чужой дом, чтобы воспользоваться ванной комнатой. Однако сам Йосизава уверяет, что ничего не помнит. Тем не менее он на всякий случай извинился перед соседом, отметив, что, вероятно, «случайно забрел в соседнюю комнату».