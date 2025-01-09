Вошел в роль: актера отстранили от рекламы пива за «пьяный дебош»

Пивоваренная компания Asahi Breweries расторгла контракт с японским актером Рю Йосизава после того, как он проник в дом соседа в состоянии алкогольного опьянения, — пишет Japan Times.
Сообщается, что в канун Нового года один из самых популярных актеров Японии, будучи в нетрезвом виде, незаконно проник в чужой дом, чтобы воспользоваться ванной комнатой. Однако сам Йосизава уверяет, что ничего не помнит. Тем не менее он на всякий случай извинился перед соседом, отметив, что, вероятно, «случайно забрел в соседнюю комнату».
Несмотря на извинения, представители пивоваренной компании были крайне озадачены произошедшем, заявив, что больше не намерены продолжать сотрудничество с актером.
Как компания, производящая алкогольные напитки, мы считаем его действия неприемлемыми.
Известно, что ранее модный журнал назвал Йосизава «красавцем национального уровня», однако даже такая хвалебная рецензия не смогла предотвратить крушение его репутации.
Получить похвалу в Японии может не только звезда: мы уже рассказывали, что один местный житель зарабатывает на жизнь восхвалением незнакомцев.