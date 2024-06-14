Восемь видов животных, у которых детьми занимаются отцы

Эти грациозные птицы делят обязанности по уходу за потомством поровну: гормоны крепко привязывают их к детям, и самец с самкой вместе строят гнездо, вместе кормят и защищают птенцов. Иногда гормоны способны творить страшные вещи: одному самцу орлана по имени Мерфи, который живет в заповеднике для птиц в Миссури, они так сильно ударили в голову, что он построил гнездо для камня и защищал его ото всех, кто пытался разъяснить орлану ситуацию. Специалисты воспользовались этим и подменили камень на птенца орлана, оставшегося без родителей. Мерфи принял сироту как родного, и уже этим летом молодая птица повзрослев, вылетит на волю.