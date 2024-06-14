Восемь видов животных, у которых детьми занимаются отцы

Несмотря на положительные перемены, до сих пор декретный отпуск отца более редкое явление, чем декретный отпуск матери — как у людей, так и в дикой природе. В то же время природа показывает, что воспитание детей может быть устроено совершенно по-разному. Журнал Popular Science выпустил подборку из восьми видов животных, у которых детьми занимаются отцы.
Морские коньки
Классический пример вовлеченного отца животного мира. У самцов морских коньков посреди туловища на коже есть кармашки, в которых они оплодотворяют и хранят икру, выпущенную самками. А еще в этих же кармашках икринки получают полезные вещества (например, кальций), которые помогают зародышам расти и формироваться — так что самцы коньков во всех смыслах вынашивают свое потомство.
Водяные клопы
Гигантские водяные клопы выглядят устрашающе, но их отцы довольно заботливы — и после спаривания несколько недель носят яйца на спине, пока зародыши не вылупятся.
Разные рыбы
Некоторые породы рыб откладывают икру сразу самцам в рот. Такая стратегия размножения независимо развилась у нескольких рыб — в зависимости от вида во рту икру носит или отец, или мать.
А еще этим пользуются другие рыбы — например, синодонтис многопятнистый, который на английском называется «сом-кукушка». Он подкладывает свою икру в кладки других рыб, которые потом забирают всю икру в рот и невольно хранят там не только своих, но и чужих детей.
Гладкие лягушки-стражи
Во время брачного сезона самцы приманивают самок, которые оставляют 15−20 икринок и уходят — а сами остаются стеречь потомство примерно две недели. Когда головастики вылупляются, они забираются отцу на спину и ездят на нем, пока он не перенесет их в безопасное место укромную лужицу или пруд, где они смогут закончить развитие и вырасти до полноценных лягушек.
Нанду
Самые крупные нелетающие птицы Южной Америки тоже доверяют воспитание детей отцам. За один брачный сезон самец может спариться с дюжиной самок, и строят для всех получившихся детей один общий дом, где может лежать до 60 яиц. После этого в течение полутора месяцев самец охраняет гнездо, а потом еще полгода растит и защищает птенцов: не только от хищников, но и от самок нанду, которые вполне могут напасть на детенышей.
Императорские пингвины
Еще одна птица, которая высиживает яйца. Самцы греют яйца в специальной выводковой сумке около двух месяцев — дольше, чем какие-либо другие пингвины. Самки в это время возвращаются в море и добывают рыбу — а отец стоит на одном месте посреди льда, стойко выносит любые бураны и метели и даже не ест, пока птенец не вылупится.
Богомолы
Самцы богомолов не вынашивают детей‚ а вкладываются в семью по-другому: в финале соития они позволяют самкам себя съесть, и так обеспечивают их питательными веществами. Вопреки расхожему мнению, самки богомолов далеко не всегда едят самцов — но в 2016 году было проведено исследование, согласно которому те самки, которые все-таки едят их, производят больше потомства и делают это успешнее.
Белоголовые орланы
Эти грациозные птицы делят обязанности по уходу за потомством поровну: гормоны крепко привязывают их к детям, и самец с самкой вместе строят гнездо, вместе кормят и защищают птенцов. Иногда гормоны способны творить страшные вещи: одному самцу орлана по имени Мерфи, который живет в заповеднике для птиц в Миссури, они так сильно ударили в голову, что он построил гнездо для камня и защищал его ото всех, кто пытался разъяснить орлану ситуацию. Специалисты воспользовались этим и подменили камень на птенца орлана, оставшегося без родителей. Мерфи принял сироту как родного, и уже этим летом молодая птица повзрослев, вылетит на волю.
У животных много удивительных способностей, которые не перестают впечатлять: например, знали ли вы, что слоны называют друг друга по именам? Как именно и для чего, рассказываем в материале.
Георгий Мазуркевич