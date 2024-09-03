Восемь стереотипов об айтишниках, которые мешают им жить

Кажется, что раз IT-специалисты часто работают удаленно с компьютера или телефона, то они находятся в онлайне круглыми сутками. Однако это не означает, что они всегда доступны для общения — загрузка на работе может быть такой высокой, что у человека просто нет времени отвлекаться на чаты.