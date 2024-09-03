Восемь стереотипов об айтишниках, которые мешают им жить

1. «Айтишники — это ботаники в очках, которые живут только работой»
Этот стереотип связан с тем, что многие люди представляют себе программистов как людей, которые проводят все время за компьютером, не уделяя внимания своему внешнему виду и личной жизни. Однако на самом деле IT-специалисты могут быть очень разными людьми, с разными интересами и хобби — от чтения и рисования до кинематографа и рейв-вечеринок.
2. «Айтишники получают огромные зарплаты»
Это еще один стереотип, который не соответствует действительности. Зарплата IT-специалиста зависит от его опыта, навыков и компании, в которой он работает. В некоторых случаях зарплата может быть действительно высокой, но в других она может быть вполне обычной для рынка.
3. «Все айтишники — интроверты»
Многие люди считают, что IT-специалистам не нужны социальные контакты, так как они могут полностью погрузиться в работу. Однако это не так. IT-сфера включает в себя сотрудников самых разных характеров, и среди них есть как интроверты, так и экстраверты.
4. «Работа айтишника — это легко и просто»
Некоторые люди думают, что работа айтишников заключается в том, чтобы нажимать кнопки на клавиатуре и смотреть в экран. На самом деле это сложная и ответственная работа, которая требует глубоких знаний и навыков, получить которые можно лишь за счет прохождения специализированных долгосрочных курсов.
5. «Айтишникам не нужно образование»
Этот миф заключается в том, что для работы в IT достаточно иметь базовые навыки работы с компьютером. Однако большинство IT-компаний требуют от своих сотрудников наличия высшего или среднего специального образования.
6. «Айтишники не занимаются спортом»
Это заблуждение основано на том, что многие IT-специалисты проводят большую часть своего времени за компьютером. Однако это не значит, что они не заботятся о своем здоровье. Многие IT-специалисты занимаются спортом, ходят в тренажерный зал или просто гуляют на свежем воздухе.
7. «Айтишники работают только с компьютерами»
IT-специалисты работают с различными устройствами, такими как смартфоны, планшеты, серверы и другие. Они также могут работать с оборудованием, таким как маршрутизаторы, коммутаторы и не только.
8. «Айтишники всегда на связи»
Кажется, что раз IT-специалисты часто работают удаленно с компьютера или телефона, то они находятся в онлайне круглыми сутками. Однако это не означает, что они всегда доступны для общения — загрузка на работе может быть такой высокой, что у человека просто нет времени отвлекаться на чаты.