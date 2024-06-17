Восемь распространенных причин сухости глаз

Регулярно ощущать сухость в глазах — не нормально. Доктор медицинских наук Уильям К. Ллойд III обозначил восемь основных причин, из-за которых у вас может возникнуть дискомфорт.
Синдром сухого глаза
Одна из распространенных причин сухости глаз — так называемый синдром сухого глаза, заключающийся в дисбалансе слезной жидкости. Это распространенное заболевание встречается у людей с измененным составом слез. Дело в том, что помимо воды в него входят белки (муцины) и жиры (липиды). Они отвечают за нормальное состояние роговицы.
Когда происходят какие-то нарушения, прероговичная пленка перестает выполнять свои функции, а вы начинаете ощущать неприятные симптомы: сухость, жжение и беспричинное слезотечение. Заболевание достаточно серьезное и лечится медикаментозно, поэтому при появлении схожей симптоматики стоит обратиться к офтальмологу за консультацией.
Возраст
По мере старения организм претерпевает ряд естественных изменений. Так, например, к 50 годам меняется состав слезной жидкости, и люди начинают испытывать сухость в глазах. В данном случае — это нормально. Но, если сухость все же вызывает дискомфорт, стоит обратиться к врачу, чтобы он посоветовал увлажняющие капли.
Окружающая среда
Ветреная погода, задымленный воздух и сухой климат также вызывают сухость в глазах. Кроме того, сезонные аллергии могут способствовать возникновению сухости глаз. Помните, что глаза — очень чувствительный орган, реагирующий на большинство внешних факторов.
Прием лекарств
Сухость глаз могут вызывать и некоторые лекарства. К препаратам с подобным побочным эффектом относятся антигистаминные и противоотечные средства, антидепрессанты, противозачаточные таблетки и средства гормональной терапии.
Также известно, что симптомы сухости глаз вызывают лекарства от тревожности, болезни Паркинсона и высокого кровяного давления. Разумеется, не все они обладают подобным побочным действием, просто определенный препарат может не подходить вам индивидуально. В таком случае нужно сообщить о симптоматике лечащему врачу и заменить принимаемые лекарства на более подходящие.
Симптом заболевания
Соответственно, в случае регулярного наблюдения симптоматики, советуем сходить на осмотр ко врачу.
Гормоны
Гормональные изменения, связанные с беременностью и менопаузой, влияют на состояние глаз, поэтому женщины более подвержены проблеме сухости глаз, чем мужчины. Использование оральных контрацептивов также может вызывать симптомы сухости глаз, поскольку эти препараты влияют на гормональный фон.
Макияж
Некоторые ингредиенты в составе косметики могут вызывать раздражение или усиливать сухость глаз. Относитесь с настороженностью к консервантам, стабилизаторам, красителям и ингредиентам, предотвращающим склеивание ресниц. И никогда не наносите на веки косметику, не предназначенную для этого.
Кроме того, сухость может вызвать и нанесение подводки на внутреннюю сторону века, продукт просто «заблокирует» работу сальных желез.
Ношение контактных линз
У тех, кто регулярно носит контактные линзы, также может возникнуть ощущение сухости. В таком случае нужно просто подобрать средства дополнительного увлажнения глаз и иногда отдавать предпочтение очкам.
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Кристина Корчанова