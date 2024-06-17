Восемь распространенных причин сухости глаз

Также известно, что симптомы сухости глаз вызывают лекарства от тревожности, болезни Паркинсона и высокого кровяного давления. Разумеется, не все они обладают подобным побочным действием, просто определенный препарат может не подходить вам индивидуально. В таком случае нужно сообщить о симптоматике лечащему врачу и заменить принимаемые лекарства на более подходящие.