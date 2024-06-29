Восемь причин посетить усадьбу Мелихово

Писатель оставил эти места в 1899 году, но даже сейчас, 125 лет спустя, кажется, что его дух до сих пор витает здесь, в этой небольшой уютной усадьбе на юге Подмосковья, где бегают упитанные гуси, где над голубым резным флигелем полощется красный флажок и где цветы прекращают цвести только зимой.