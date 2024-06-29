Восемь причин посетить усадьбу Мелихово

Писатель оставил эти места в 1899 году, но даже сейчас, 125 лет спустя, кажется, что его дух до сих пор витает здесь, в этой небольшой уютной усадьбе на юге Подмосковья, где бегают упитанные гуси, где над голубым резным флигелем полощется красный флажок и где цветы прекращают цвести только зимой.
О жизни в Мелихово
«Станция Лопасня, Моск. — Курск. Это наш новый адрес. А вот Вам подробности. Не было хлопот, так купила баба порося! Купили и мы порося — большое, громоздкое имение, владельцу которого в Германии непременно дали бы титул герцога. 213 десятин на двух участках», — так Чехов описывал своему другу покупку Мелихово в 1892 году.
Здесь писатель проживает со своей семьей (родителями и сестрой Марией) семь счастливых лет. Сюда будут приезжать его друзья — Левитан, Немирович-Данченко, Гиляровский. И именно тут из-под пера Антона Павловича выйдут «Чайка», «Дядя Ваня», «Палата № 6» и множество других известных нам произведений.
Появление музея
В 1899 году усадьбу продадут — скончался отец писателя («Опустело наше Мелихово! Точно один отец занимал весь наш дом, — так почувствовалось в Мелихове его отсутствие»), а самому Антону Павловичу требовалась смена климата из-за обострившегося туберкулеза. Он уехал в Ялту. Мелихово еще пару раз сменило хозяев, а после революции на территории усадьбы разместился колхоз.
Чеховские постройки пытались беречь, но, увы, они ветшали. К 1940 году, когда было принято решение о создании музея, оставался только голубой флигель… С этого момента началось восстановление усадьбы, и оно продолжается по сей день.
Что делать в Мелихово?
Рассказываем восемь причин, почему стоит посетить литературно-мемориальный музей-заповедник А. П. Чехова «Мелихово».
1. Узнать, как жила семья Чехова
Главный дом усадьбы был построен в 40-х годах XIX века. Семье Чеховых он достался с мавританской террасой, которую пристроил предыдущий хозяин. Антон Павлович писал, что дом «имеет снаружи весьма глупый и наивный вид», зато он «просторнее московской квартиры, светел, тепел, крыт железом, стоит на хорошем месте, имеет террасу в сад, итальянские окна».
К столетию писателя, в 1960 году, усадебный дом восстановили с нуля. Стройку благословила вдова Антона Павловича, а его племянник, Сергей Михайлович, подготовил проект плана дома и интерьеров на основе воспоминаний тети.
Так снова в Мелихово появился дом с аскетичной комнатой отца семейства, увешанная оригинальным этюдами и рисунками комната Марии, которая увлекалась живописью. «Вернулся» и большой кабинет писателя с окном во всю стену и множеством деталей, из которых сплетались интересы Чехова. Будь то коробочка с марками или каталоги семян.
В доме немало подлинных вещей чеховской семьи. Это преимущественно дары сестры писателя. Какие-то предметы передали мелиховские соседи. Например, буфет отдали потомки мелиховского старосты Симанова. Перед продажей имения этот буфет подарил ему Чехов и громоздкий резной шкаф бережно хранился в семье Симановых. А самовар принесла дочь плотника Егорышева, который рубил Чехову флигель «Чайка»; самовар тоже был подарком Чехова. Каждый предмет в доме что-то да рассказывает о семействе Чеховых.
Постепенно восстановили и другие части усадьбы: кухню-флигель, баню, постройки хозяйственного двора. Снова появился столб с колоколом перед домом. С его помощью к обеду созывали гостей, которые разбредались по разным уголкам усадьбы и, увлекшись, могли пропустить трапезу.
2. Увидеть тот самый флигель
Голубой флигель с витиеватой резьбой известен как флигель «Чайка». Постройку этого маленького домика на пару комнат Чехов заказал в 1894 году с целью размещения в нем гостей усадьбы. Но вскоре он сам оценил удобство этого уютного места и переселился туда. Именно в голубом флигеле Чехов написал свою «Чайку».
На крыше домика стоял флагшток. Если на нем был поднят красный флажок, значит хозяин — дома, и соседи-крестьяне могут прийти к нему за советом или на прием.
Интересный факт: когда во флигеле проводили очередную реставрацию, то нашли под полами обрывки обоев. По ним восстановили рисунок для новых обоев..
Сейчас исторический флигель избирательно принимает туристов. В какой день он будет открыт для посещения, лучше узнавать в кассе.
3. Полюбоваться цветами
Современники говорили, что Чеховых «слушаются» растения и цветы, так что не удивительно, что на своей новой земле семья развила бурную садовую деятельность. Антон Павлович занимался цветами и деревьями, стараясь сделать так, чтобы получился сад непрерывного цветения (в ялтинском климате ему это удалось на 100%).. В Мелихово цветы распускались, когда начинал сходить снег, и цвели, сменяясь, до поздней осени.
Сестра писателя отвечала за огород, который Чехов называл «Юг Франции». Благодаря усилиям Марии Павловны, в Мелихово росли невиданные для Подмосковья дыни, спаржа, артишоки, арбузы и огромные тыквы.
С момента открытия музея садоводческое дело Чехова продолжают сотрудники. Весной появляются первоцветы, потом тюльпаны и ирисы. Потом вступают пионы, далее — самые любимые цветы Чехова — розы. Осень раскрашивают яркие астры и рудбекии. Восстанавливали клумбы по историческим записям.
Любопытно, что пионы здесь «родные» — чеховские. Уезжая из Мелихово, Чехов забрал с собой на юг один куст белых пионов. Когда в Мелихово устраивался музей, из Ялтинского сада приехали пионы — потомки того самого куста.
4. Насладиться природой
Несмотря на компактный размер, особенно в сравнении с дворянскими поместьями, территория усадьбы Мелихово способствует неспешным прогулкам. Весной впечатляюще выглядит аллея сирени, а из травы у веранды дома, как и 150 лет назад, выглядывают маргаритки. Осенью все покрыто ковром кленовых листьев. И, конечно, не пройти мимо огромных берлинских тополей, которые посадил отец писателя.
Можно прогуляться по «Аллее любви», как назвал Антон Павлович березовую аллею, или посидеть за столиком на небольшой «Левитановской горке», откуда, собственно, сам Левитан писал дом и пруд. Пруд тоже весьма скромен: «величиною с аквариум». Однако в «Аквариуме» Чехов любил купаться и удить рыбу, которую сам разводил в нем. Поймав рыбу, он всегда отпускал ее обратно в пруд.
5. Узнать больше о Чехове-враче
За это отвечает экспозиция бревенчатой избы — амбулатории. Чехов, как известно, закончил медицинский факультет Московского университета, он лечил много и бесплатно. Хоть не постоянно. «Медицина — моя законная жена, а литература — любовница. Когда наскучивает одна, то я ночую у другой», — шутил Антон Павлович.
Однако в год переезда в Мелихово литература была отодвинута на задний план — приближалась эпидемия холеры, и Чехов взял на себя должность уездного врача. Он организовал медпункт, ездил по деревням помогать людям, положив на это все силы: в его ведении было 27 деревень, 4 фабрики и 1 монастырь. Труды Чехова не прошли зря — никто на его участке холерой не заболел.
В экспозиции можно увидеть типовую обстановку амбулатории того времени. В шкафу — чемоданчик с аптечкой первой помощи, подобную выдавали всем земским врачам. У входа в амбулаторию воссоздали садик лекарственных растений, как было и при Чехове. Здесь растет ромашка, эстрагон, мать-и-мачеха и календула.
6. Передать привет Хине и Брому
Чехов обожал собак, особенно такс. Завести своих получилось только в Мелихово. Щенков Мария Павловна назвала по-медицински: Хина и Бром. А Чехов добавил отчества: получились Бром Исаевич и Хина Марковна. Писатель любил подолгу разговаривать с животными, да так, что родные умирали от его «диалогов» от смеха. Впрочем, ум своих собак классик ценил.
Памятник любимым таксам Чехова появился в 2012 году. Его автор Александр Рожовников так пояснял свою задумку: «Антон Павлович гуляет по усадьбе в картузе, останавливается около яблони, снимает головной убор и оставляет его на валуне. Туда же кладет яблоко. Подбегают таксы, неотступно следовавшие за хозяином. Таким образам, хотя сам Чехов в скульптурной композиции не присутствует, его дух незримо витает рядом».
Ежегодно по осени к бронзовым Хине и Брому добавляются десятки живых такс: тут проходит фестиваль «Таксы Чехова».
7. Сходить на спектакль
Усадьба сегодня — не просто сад и не просто музей. Она живая, и жизнь здесь кипит театральная. Здесь ставит спектакли Мелиховский театр «Чеховская студия», причем некоторые из них иммерсивные. Это спектакли под открытым небом, что увлекают зрителя за собой в прямом смысле — прогулкой по усадьбе с ее звуками и запахами.
А еще здесь проводят концерты, учат играть в забытую игру крокет (любителем которого был Чехов), устраивают мастер-классы для детей и экскурсии на действующий метеопост. В мае в чеховской усадьбе проходит старейший театральный фестиваль «Мелиховская весна».
8. Поездить по окрестностям
Если одной усадьбы вам окажется мало, можно прогуляться до земской школы села Мелихово, одной из трех, что построил за семь здешних лет Чехов (сейчас это тоже музей с восстановленной обстановкой класса и квартирой учительницы). А после чуть дальше — до деревянного храма Рождества Христова. В 6 км от усадьбы находится легендарный источник преподобного Давида в селе Талеж.
В самом же городе Чехов (бывшем селе Лопасня), что в 13 км от Мелихово, неподалеку от железнодорожной станции среди современной застройки стоит одноэтажный деревянный домик — это музей писем Чехова, бывшее почтово-телеграфное отделение Лопасни. К открытию этого отделения классик тоже приложил свою руку: Чехов постоянно писал письма и был заинтересован в удобстве получения их и отправки.
Текст и фото: Екатерина Брудная-Челядинова