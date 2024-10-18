Восемь правил математики и физики на примере картошки

В Сети стал популярным проект студентов из Санкт-Петербурга. Они объясняют сложные вещи простым языком. Издание «Мел» попросило объяснить несколько правил из школьной программы.
Физика и законы Ньютона
1-й закон Ньютона (закон инерции)
Если картошка просто лежит на столе и на нее не воздействует какая-либо внешняя сила, например, ветер или рука человека, она останется неподвижной. Так работает закон инерции: без воздействия внешних сил тело будет оставаться в состоянии покоя.
2-й закон Ньютона (дифференциальный закон механического движения)
2-й закон Ньютона гласит: сила, действующая на тело, равна произведению массы тела на ускорение, которое получает тело, когда на него начинает действовать сила.
Представьте, что у вас есть маленькая и большая картошки. Вы толкнули первую, и она покатилась с определенной скоростью. Для того, чтобы заставить вторую двигаться с такой же скоростью, понадобится приложить чуть больше силы, так как ее масса больше.
3-й закон Ньютона (закон действия и противодействия)
Если вы на что-то воздействуете, оно «возвращает» действие в обратную сторону.
Представьте, что вы кидаете картошку в стену. Она ударяется с определенной силой — это действие. И стена отвечает картошке с такой же силой, только в обратном направлении.
Именно поэтому картошка отскакивает от стены — это противодействие.
Химия и закон сохранения массы
Согласно закону, масса вещества остается постоянной вне зависимости от его превращений.
Итак, вы решили сварить несколько картофелин. Их масса до приготовления составляет 500 граммов, плюс масса воды — один килограмм, что в сумме дает 1500 граммов.
В результате варки часть воды испарилась, а картошка немного потеряла в весе. Однако если учесть вышедший пар и массу картошки, в сумме все равно останется 1500 граммов. Согласно закону сохранения массы, во время химических реакций (в данном случае нагрев и испарение) масса веществ не уменьшается и не исчезает, а переходит из одного состояния в другое.
Русский язык и неологизмы
Неологизмы — это слова, которые появляются в русском языке для обозначения новых предметов процессов и отражают культурные и социальные изменения в обществе. И картошка может стать основой для создания неологизмов.
Например, слово «картошинг» может означать проведение выходных с семьей на даче или описать процесс посадки или сбора картошки.
А слово «чипсизация» может описать распространение чипсов как популярного продукта.
Биология и гомеостаз
Вода крайне важна для фотосинтеза и роста любого растения. ОДнако даже при неблагоприятных условиях, например, засухе оно будет стремиться поддерживать внутренний баланс. Это и есть принцип гомеостаза.
Когда картофельное растение испытывает недостаток влаги, его клетки реагируют и закрывают устьица — специальные поры на листьях, через которые происходит испарение воды и газообмен.
Это помогает снизить потерю воды и защитить растение от высыхания.
Благодаря гомеостазу картофель временно ограничивает испарение и сохраняет оставшиеся ресурсы, что помогает ему выжить. Если бы растение не регулировало этот процесс, оно могло бы потерять всю воду и быстро погибнуть.
История и аграрная реформа Столыпина
Основная задача аграрной реформы заключалась в том, чтобы вывести крестьян из общинного землевладения и предоставить им право лично владеть землей.
Представим, что до реформы крестьяне выращивали картошку на общем поле. Каждый занимался своим участком, но если картофель плохо рос, то ответственность была общая.
Пётр Столыпин предложил крестьянам выйти из этого «картофельного коллектива» и получить собственные «картофельные участки». Теперь каждый крестьянин мог работать на своем поле, полностью отвечая за урожай.
Одна часть крестьян не смогла приспособиться к новым условиям, в то время как другая стала применять новые технологии для выращивания картофеля и удобрять землю. Таким образом, фермеры увеличили количество урожая и заработали на этом.
Окружающий мир и принцип Коперника
Представьте, что в вашей продуктовой корзине лежит картошка. Можно подумать, что клубень в центре — самый важный, а другие будто вращаются вокруг нее. Но на самом деле ни одна картошка не имеет привилегированного положения. Все равны и каждая занимает свое место.
В этом принцип Коперника — в мире нет центральной и привилегированной точки. Ни одна звезда и ни одна планета не находится в особом положении так же, как и ни одна картофелина не является «главной».
Ревизор и литература
На примере картошки можно рассказать сюжет любого произведения. Возьмем для примера комедию Н. В. Гоголя «Ревизор».
У хозяина было картофельное поле. Только он был безответственным и не следил за состоянием растений, поэтому такими же были и его работники.
Внезапно хозяину сказали, что скоро с проверкой приедет сельскохозяйственный инспектор. Хозяин поля начал паниковать, поэтому вместе со своими работниками в спешке начал маскировать проблему — заботиться о поле, убирая несколько сорняков, поливая только часть территории с посадками. Также они красят забор, чтобы все выглядело лучше.
И вот хозяин принимает приезжего человека за проверяющего и начинает предлагать картошку и взятки. Только в конце фермер узнает, что тот, кого он встретил, — просто потерявшийся. А к нему уже едет настоящий проверяющий.
Математика и идея предела
Представьте, что у вас есть много картошки в погребе, причем настолько много, что ее количество кажется бесконечным. Каждую ночь вы достаете по одному клубню. Вопрос: сколько останется после большого количества ночей?
Допустим, что первоначальное количество картофелин — N. Чем больше времени проходит, тем меньше картошки остается в погребе.
Однако если N бесконечно велико, то спустя бесконечное количество ночей в погребе будет определенное количество картофелин. И если каждую ночь забирать по одному клубню, общее количество будет стремиться к нулю. Математическая формула будет выглядеть так:
Lim.
— — (N-n) = 0.
n->oo.
По формуле видно, что количество картошек стремится к нулю, когда количество ночей (n) стремится к бесконечности. Это и есть предел. Он показывает, что, хотя мы не можем достичь точного нуля, в процессе забора картошек количество стремительно уменьшается к этому значению.
Ранее рассказали, как устроено образование в Китае.