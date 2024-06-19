Восемь мифов о зарядке, которые раздражают специалистов

Многим, кто только начинает тренироваться, тренеры могут предложить менее трудозатратные версии упражнений: например, отжиматься с коленями на полу. Считается, что потом, натренировавшись, нужно переходить к классической версии упражнения — но это необязательно. Стефани Рот-Голдберг, терапевт из Нью-Йорка, часто работает со спортсменами и убеждена, что подобрать нужную вариацию любого упражнения важно не только для новичка. У тела каждого из нас есть свои особенности, и гораздо полезнее прислушиваться к себе, чем стараться уместить свой организм в общепринятый шаблон. К тому же это помогает лучше чувствовать свое тело и общаться с ним.