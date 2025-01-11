Восемь историй из жизни Прокофьева

11 января 1940 года в Ленинградском театре оперы и балета имени С. М. Кирова (сейчас — Мариинский театр) впервые был показан балет «Ромео и Джульетта».
Музыкальная трагедия о любви стала одним из самых популярных балетов XX века и ставится по всему миру. В честь круглой даты рассказываем больше о его создателе: композиторе Сергее Сергеевиче Прокофьеве.
Заграница
Половину жизни композитор, который всегда считал себя русским, на самом деле провел за рубежом. Прокофьев уехал из молодой Советской России в 1918 году, а затем объездил всю Европу, посетил Японию и США, и везде давал концерты как пианист и дирижер.
Выданное композитору командировочное удостоверение быстро истекло, и дирижер лишился советского гражданства: его пришлось восстанавливать в 1927, когда он впервые собрался в СССР на гастроли. Окончательно в Советский союз Прокофьев вернулся в 1936 году.
Ромео и Джульетта — живы
Самый известный балет Прокофьева мог стать еще и революционным прочтением Шекспировской пьесы. По первоначальной задумке, в финале герои должны были остаться живыми, а конец был счастливым. Эту версию либретто композитор написал вместе с драматургом Адрианом Пиотровским.
Но в 1936 году в газете «Правда» вышла печально известная статья «Сумбур вместо музыки», осудившая симфонии Шостаковича, и все прочие советские композиторы тоже оказались под пристальным вниманием. В результате авторы решили не рисковать и переписали либретто под оригинальный сюжет пьесы.
Музыка для конфет
Сергей Прокофьев дружил с создательницей первого детского театра в СССР Натальей Сац. Однажды она вдохновила композитора написать оперу «Петя и волк», а затем вернулась с еще более необычной задачей.
Вот как вспоминает это сама Сац — в мемуарах она рассказывает о заседании в Наркоме пищевой промышленности, где обсуждали еду для детей.
"Вернувшись с заседания, начала фантазировать: почему бы не выпускать шоколадки-песенки? На шоколадной обертке легко уместить нотную строчку, слова песни, дать яркую картинку, опять-таки с этой песней связанную. Ребенок съел шоколад, а потом спрятал на память красивую обертку, выучил новую песенку. Хорошо!
Решила поделиться своей идеей с Сергеем Сергеевичем Прокофьевым. Он всегда был готов ко всему новому, но пошутил: — Тебе хочется еще порежиссировать и в кондитерской промышленности?
— Везде, где это нужно ребятам, — ответила ему, также смеясь, и добавила: — Я понимаю, тебя смущает, что музыка Прокофьева вдруг появится на шоколадной обертке, а не в солидной нотной тетради, но в Музгизе тираж пять тысяч, а там миллион — выбирай! А кроме того, Маяковский стал еще больше Маяковским оттого, что не гнушался писать: «Нигде кроме, как в Моссельпроме».".
В итоге композитор согласился, и на фантиках появилась вот такие песенки с нотами:
«Мне всегда живется сладко,
Я любимец всех ребят,
А зовут меня, ребятки,
Очень просто: шоколад.
Разверни обложку,
Пеструю одежку,
И увидишь — правда, шоколад».
Двоеженство: казус Прокофьева
С возвращением Прокофьева на родину связан и еще один аспект его жизни — не самый приглядный. В первый раз Прокофьев женился в 1923 году — на каталонской певице Лине Кодине, с которой познакомился в 1919 на своем концерте в США. Девушка была младше композитора на 6 лет.
В путешествиях по миру чета была неразлучна, но Прокофьев все чаще задумывался о возвращении в СССР — и в результате уговорил жену переехать в Советский союз вместе с ним, хотя поначалу она была против. В 1936 году Кодина получила советский паспорт как супруга Прокофьева, и они вместе приехали в Москву.
Спустя всего два года Прокофьев познакомился со студенткой Литературного института Мирой Мендельсон и вскоре влюбился в нее, а в 1941 году ушел к ней из семьи. Вскоре браки с иностранцами, не заверенные консулами, Советское правительство объявило аннулированными, после чего в 1948 году Прокофьев зарегистрировал брак с Мирой, не дав развода первой жене.
Затем последовало судебное разбирательство, которое постановило считать действительными оба брака. Таким образом композитор стал, по сути, единственным советским «двоеженцем»: этот феномен получил название «казус Прокофьева».
Судьба Лины, кстати, сложилась не лучшим образом: вместе с мужем она лишилась и положения в обществе. Всего через месяц после второго брака Прокофьева его первая жена была арестована за подозрение в госизмене, почти год ее держали на Лубянке, а затем приговорили к 20 годам лагерей. Вышла на свободу она в 1956 году, уже после смерти композитора, и прожила в СССР еще 18 лет.
Христианская наука
В 1924 году Прокофьев с женой увлеклись Христианской наукой — американской религией на основе либерального протестантизма. С ее помощью чета Прокофьевых надеялась поправить свое здоровье: излечить головные боли и справиться со страхом перед выступлениями.
Считается, что увлечение этой религией стало для композитора очень серьезным, и именно эта вера, а также общее стремление к поиску духовных корней, и убедили его, что нужно вернуться в СССР.
Шестиугольные шахматы
Сергей Прокофьев с детства любил точность и логику, а потому рано увлекся шахматами. С первых лет он делал успехи, и занимался этой игрой всю жизнь.
В течение жизни Прокофьев сыграл партии со многими знаменитыми шахматистами: Давидом Ойстрахом, Эмануилом Ласкером, Хосе Раулем Капабланкой (у которого даже выиграл одну из партий). Композитор часто говорил, что именно шахматы — его настоящая страсть, и считал, что мог бы сделать их своей профессией, сложись все иначе.
В 1905 году молодой Прокофьев даже решил и вовсе переизобрести игру: он хотел придумать правила шестиугольных шахмат, где шестиконечной была бы и доска, и каждая клетка. С этой задачей композитор так и не справился, зато изобрел «девятерные шахматы», которые предлагал играть на доске 24×24 клетки с помощью девяти комплектов фигур.
Деревянная книга
Еще одно необычное наследие Сергея Прокофьева — блокнот с обложкой из деревянных дощечек, который он сделал еще в юности. Композитор назвал его «Деревянной книгой».
В книге близкие Прокофьеву люди или хорошие знакомые оставляли ответ на один вопрос: «Что вы думаете о солнце?», а еще, конечно, автограф. В альбоме оставили свои росписи Бальмонт, Маяковский, Шаляпин, Стравинский, Рубинштейн, Петров-Водкин, Тэффи и многие другие — всего вышло 48 страниц.
В конце жизни Прокофьев передал «Деревянную книгу» Российскому государственному архиву литературы и искусства, где она хранится до сих пор. В 2009 году книга была оцифрована, а ее копия — издана небольшим тиражом для всех желающих.
Поручик Киже и плагиат
Прокофьев несколько раз писал музыку для кино — в частности, для фильма «Поручик Киже», снятого в 1934 году Александром Файнциммером по рассказу Юрия Тынянова о несуществующем поручике, который возник во времена Павла I из-за опечатки в документе, а затем получил повышение, женился, был наказан, прощен, наделен имением, заболел и умер, хотя никогда не существовал.
Музыка эта, вероятно, чем-то увлекла творческих людей и на западе, в связи с чем неоднократно использовалась для демонстрации русской души: к примеру, в фильме Вуди Аллена «Любовь и смерть», в песне Стинга Russians и даже в фильме Дэвида Кэмерона «Аватар».
В последнем случае, как объясняет в документальном фильме про Прокофьева музыковед Саймон Моррисон, его имя вообще не указано, поэтому данный случай можно счесть плагиатом. Сам Прокофьев, впрочем, вряд ли вообще обрадовался бы своей музыке в развлекательных фильмах.